قرار مفاجئ من اللجنة الأولمبية بشأن مباراة نابولي ويوفنتوس

بواسطة أحمد الفاضل

قررت اللجنة الأولمبية الإيطالية قبول قرار الاستئناف الذي تقدم به نادي الجنوب الإيطالي نابولي عن مباراته أمام يوفنتوس والتي اعتبر الإتحاد الإيطالي لكرة القدم فريق نابولي خاسراً فيها بثلاثة أهداف بسبب انسحاب الفريق من البطولة.

قرار مفاجئ من اللجنة الأولمبية بشأن مباراة نابولي ويوفنتوس 2 22/12/2020 - 8:02 م

وكان نابولي قد انسحب من مباراته أمام يوفنتوس والتي كان من المقرر إقامتها رسمياً في مطلع شهر أكتوبر المنصرم في تورينو، وجاء قرار الانسحاب من قبل نابولي بسبب إصابة بعض أعضاء فريقه بكوفيد-19، وقررت اللجنة الأولمبية قبول قرار نابولي وإعادة المباراة في وقت لاحق يحدده الإتحاد الإيطالي. قرار مفاجئ من اللجنة الأولمبية بشأن مباراة نابولي ويوفنتوس 1 22/12/2020 - 8:02 م

Avatar of أحمد الفاضل
أحمد الفاضل

أحمد الفاضل عبد الرحيم أحمد، من السودان، خريج جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. أبلغ من العمر ١٨ عاماً، مهتم بالموسيقى والرياضة والعلوم والسفر.

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

موعد مباراة الأهلي و سونيديب فى إياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا توقيت اللقاء…

أخبار الرياضة

ست ثوانِ فقط، هدف رافائيل لياو لاعب ميلان هو الأسرع في تاريخ الدوري الإيطالي

أخبار الرياضة

مباريات اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز 20/12/2020

أخبار الرياضة

ميسي يعادل رقم الأسطورة بيليه، والأخير يعلق على انستغرام

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.