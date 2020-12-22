قرار مفاجئ من اللجنة الأولمبية بشأن مباراة نابولي ويوفنتوس

قررت اللجنة الأولمبية الإيطالية قبول قرار الاستئناف الذي تقدم به نادي الجنوب الإيطالي نابولي عن مباراته أمام يوفنتوس والتي اعتبر الإتحاد الإيطالي لكرة القدم فريق نابولي خاسراً فيها بثلاثة أهداف بسبب انسحاب الفريق من البطولة.

وكان نابولي قد انسحب من مباراته أمام يوفنتوس والتي كان من المقرر إقامتها رسمياً في مطلع شهر أكتوبر المنصرم في تورينو، وجاء قرار الانسحاب من قبل نابولي بسبب إصابة بعض أعضاء فريقه بكوفيد-19، وقررت اللجنة الأولمبية قبول قرار نابولي وإعادة المباراة في وقت لاحق يحدده الإتحاد الإيطالي.