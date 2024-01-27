قرار عاجل من مدرب نادي اتحاد جدة الأرجنتيني “جاياردو” ضد كريم بنزيما

كشفت بعض التقارير الصحفية بالمملكة العربية السعودية، أن المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي اتحاد جدة السعودي، قد اتخذ قرار جديد بشأن اللاعب الفرنسي كريم بنزيما ، كابتن نادي اتحاد جدة.

اللاعب كريم بنزيما- المصدر: "استجرام"

وذلك في ظل خوض نادي الاتحاد، معسكرا تدريبيا في إمارة دبي، بالإمارات العربية المتحدة، وذلك استعدادا للنصف الثاني من موسم الدوري السعودي، وقد تغيب قائد الفريق كريم بنزيما عن معسكر التدريب، وكان ذلك بسبب تأخره في العودة من الإجازة، حيث يتواجد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

أزمة كريم بنزيما

وكان تأخر اللاعب الفرنسي كريم بنزيما سبب في حدوث أزمة بينه وبين المدرب الأرجنتيني جاياردو، حيث رفض المدرب الأرجنتيني انضمام اللاعب للمعسكر، وهذا الذي جعل هناك حدوث بلبلة وتوقعات حول مستقبل المهاجم الفرنسي في الفريق السعودي.

برنامج تدريبي خاص للاعب

ومن جانبها فقد ذكرت صحيفة “الرياضية”، اليوم الجمعة، أن جاياردو أعطى اللاعب كريم بنزيما برنامجا تدريبيا خاصا داخل النادي وألزمه به، ويقوم بنفسه بمتابعة هذا البرنامج أولا بأول من مدينة دبي.

كما أضافت الصحيفة، أن جاياردو قد طلب من مساعديه المتواجدين في النادي إبلاغه أولا بأول بسير البرنامج التدريبي الذي ألزم به اللاعب.

وبحسب ما ذكرته الصحيفة، قد طلب مدرب نادي اتحاد جدة السعودي جاياردو من زكريا هوساوي ، وجواو فيليبي ” جوتا “، المستبعد من المعسكر أيضا، أداء نفس البرنامج التدريبي الذي يقوم بأدائه كريم بنزيما .

من جانب آخر أشارت بعض التقارير الصحفية خلال الساعات الماضية إلى أن اللاعب الفرنسي كريم بنزيما مستمر مع نادي الاتحاد، ولا ينوي أن يرحل، كما لا توجد نية لإدارة النادي أن تفرط في اللاعب.

صفقة كريم بنزيما

يذكر أن نادي اتحاد جدة السعودي قد قام بتقديم لاعبه الجديد كريم بنزيما على ملعب الجوهرة المشعة، بعد أن أنضم اللاعب في صفقة انتقال حر إلى العميد السعودي، وذلك بعد نهاية عقده مع النادي الملكي ريال مدريد، حيث قام المهاجم الفرنسي بالتوقيع على عقد لمدة ثلاث سنوات، تنتهي في شهر يونيو سنة 2026.

كما كشفت بعض التقارير الصحفية عن التفاصيل المالية لعقد كريم بنزيما مع نادي اتحاد جدة السعودي، حيث يحصل اللاعب على راتب يقدر ب حوالي 200 مليون يورو في السنة ومدة العقد هي ثلاث سنوات، ليصل إجمالي الصفقة إلى 600 مليون يورو، بينما يحصل على 20 مليون يورو، للترويج لملف استضافة المملكة العربية السعودية لكأس العالم عام 2030.