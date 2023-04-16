قرار عاجل من رابطة الدوري المصري ضد جماهير ” الأهلي” والسبب ” شيكابالا

شهدت مباراة النادي الأهلي الأخيرة بالدوري أمام فاركو الكثير من الأحداث على المستوى الرياضي وكذلك فيما يتعلق بالجماهير التي كانت حاضرة المباراة من جانب الفريق الأحمر وكعادتها تساند الفريق أينما حل وارتحل لكن على ما يبدو أن هناك بعض التجاوزات التي حدثت من جانب بعض الجماهير تجاه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وقائده ” محمود عبد الرازق ” الشهير بشيكابالا ، فقد تم توجيه السباب له خلال المباراة وهو الأمر الذي تطلب معه تدخل عاجل من جانب المشرفين على البطولة المحلية

– قرار لجنة الأندية المصرية ضد جماهير الأهلي

جدير بالذكر أن الساعات القليلة الماضية كانت قد شهدت تصعيد القرار من جانب رابطة الأندية المصرية وتغريم النادي الأهلي ما يصل إلى نحو 20 الف جنيه مصري ومنع ما يقرب من ثلاثة آلاف من الجماهير من حضور المباراتين القادمتين للفريق الأحمر ، في خطوة منها من اجل القضاء علي مثل تلك الظاهرات السلبية التي قد تجتاح الملاعب المصرية في الوقت الذي يسعى فيه الجميع من أجل عودة النشاط الرياضي والحضور الجماهيري لسابق عهده

في ذات السياق فقد تمكن النادي الأهلي في هذه المباراة من تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة أمنت له الصدارة والابتعاد بفارق نقطتين عن أقرب ملاحق له فيوتشر اف سي مع تبقي ثلاث مبارايات مؤجلة للجانب الأحمر من الممكن أن يحلق بها الفريق بعيدا في حال الفوز بها جميعا