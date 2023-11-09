قرار عاجل من الاتحاد الأفريقي ضد الأهلي

وقعت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عقوبات علي النادي الأهلي، نظرا لما تسببت به جماهيره في مباراة الإياب أمام صن داونز الأفريقي في نصف نهائي الدوري الأفريقي، وما قاموا به تجاه حكم المباراة السنغالي عيسى سي.

الأهلي وصن داونز - المصدر موقع الوطن سبورت

يذكر أن جماهير النادي الأهلي قاموا بإلقاء زجاجات المياه على حكم المباراة عيسى سي، بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين وخروج المارد الأحمر من البطولة، لخسارته ذهابا بهدف دون رد وتعادله سلبيا بمباراة الإياب.

ما هي عقوبة الأهلي من الاتحاد الأفريقي

وقع الاتحاد الأفريقي على النادي الأهلي عقوبات مالية تبلغ 120 ألف دولار، بعد ما قامت جماهيره بإلقاء زجاجات المياه على الحكم بعد انتهاء المباراة، وهو نفس الأمر الذي حدث في مباراة الهلال السوداني بالجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا للنسخة الماضية.

الأهلي يشكو حكام أفريقيا للكاف

قام النادي الأهلي خلال الأيام القليلة الماضية بتقديم شكوى رسمية للاتحاد الأفريقي بسبب الحكام والأخطاء التحكيمية التي تحدث خلال المباريات، مطالبا في بيان رسمي سرعة الحل في الأخطاء التحكيمية التي تحدث في القارة الأفريقية.

وعلى الجانب الآخر خاض الأهلي أربع مباريات في الدوري الأفريقي، إذ لعب مع سيمبا وتعادل معه ذهابا 2-2 وإيابا 1-1 بربع النهائي، والتقى صن داونز في نصف النهائي وخسر ذهابا 1-0 وإيابا تعادل بنتيجة سلبية ليودع البطولة من الدور قبل النهائي.