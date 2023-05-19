قرار عاجل من إدارة الترجي قبل مواجهة الأهلي بساعات

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الترجي التونسي عن مفاجأة الإدارة لأنيس البوسعايدى المدرب الجديد للفريق الذي جاء بدلا من نبيل معلول المدرب السابق الذي تقدم باستقالته بعد هزيمته أمام المارد الأحمر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على إستاد رادس.

وعد أداره الترجي لأنيس البوسعايدى

إدارة الترجي التونسي وعدت أنيس البوسعايدى الحصول على مكافأة مالية كبيرة إذا نجح أمام النادي الأهلي، وتأهل لنهائي إفريقيا خاصة وأن المهمة شبه مستحيلة بعد الخسارة التي تلقاها الفريق بثلاثة أهداف دون رد في تونس، وهذا يعنى أن الفريق التونسي يحتاج للفوز برباعية نظيفة دون استقبال أي هدف من جانب القلعة الحمراء، خاصة وأن أي نتيجة يتلقاها الفريق ستطيح به خارج بطولة أفريقيا.

تفاصيل جلسة إدارة الترجي مع أنيس البوسعايدي

ويذكر أن مجلس إدارة نادي الترجي التونسي عقد جلسة مع أنيس البوسعايدي المدرب الجديد للفريق وأكد له أن هناك مكافأة ضخمة سيتم رصدها له من أجل تحفيز اللاعبين وتهيئتهم نفسيا لخوض المباراة بروح معنوية عالية، خاصة وأنهم سيلعبون على إستاد القاهرة الدولي في حضور عدد كبير من المشجعين وهذا الأمر ليس سهلا على الإطلاق، في ظل تفوق النادي الأهلي بثلاثة أهداف في المباراة الأولى…

على الجانب الآخر يستعد المارد الأحمر لمواجهة نظيره الترجي التونسي غدا الجمعة على إستاد القاهرة الدولي الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، في وجود 10 آلاف مشجع.