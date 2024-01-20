أول قرار من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ضد مهاجم الأردن بسبب “قضية الشرفاء”

أثار لاعب المنتخب الأردني لكرة القدم “محمود مرضي” موجة كبيرة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعاطفه مع غزة وأهاليها ضد ما يحدث لهم من عملية إبادة جماعية تنفذها قوات الجيش الإسرائيلي على مرأى ومسمع من العالم، فأراد أن يوصل رسالة إلى العالم هو الآخر، أشار فيها برفع التيشيرت بعد تسجيله الهدف الأول لمنتخب بلاده أمام منتخب ماليزيا ضمن منافسات كأس آسيا المقامة في قطر، ومكتوب عليه “هي قضية الشرفاء”، إلا أن الأمر أغصب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي اعتبره شعارًا سياسيًا يُعاقب القانون فاعله، فأصدر عقوبة فورية ضد أغضبت النشطاء.

قرار صادم من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ضد مهاجم الأردن بسبب "قضية الشرفاء"

هي قضية الشرفاء

3 كلمات دونها لاعب المنتخب الأردني لكرة القدم على تيشيرته أشعل بها مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثنى الملايين عبر صفحات التواصل الاجتماعي على موقف اللاعب الذي يعكس حجم التعاطف الكبير مع غزة، وحجم الغضب لدى الملايين لما يحدث من انتهاكات وقتل وقصف وتدمير بحق شعب أعزل وضد نساء وأطفال ورجال مدنيين.

إلا أن الإتحاد الآسيوي لكرة القدم، أصدر قرارًا سريعًا بمعاقبة مهاجم منتخب الأردن محمود مرضي وتغريمه 1500 دولار، بسبب ما وصفه رفعه شعارًا اعتبر سياسيًا خلال مباراة منتخب بلاده وماليزيا، الإثنين، ضمن منافسات كأس آسيا المقامة في قطر.

وتعليق من حسين عموتة

ومن جانبه وفي أول تعليق له، دافع المدرب المغربي لمنتخب الأردن حسين عموتة عن مرضي خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد قبيل مواجهة كوريا الجنوبية في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة التي تُجرى اليوم السبت، قائلًا:

الموقف الذي قام به مرضي في المباراة هو تعبير يفسر بطرق عدة، وهو لاعب ملتزم من الناحية الفنية والأخلاقية.. من وجهة نظري سجل أجمل أهداف البطولة، وجميعنا نسانده لما قام به. التعبير الذي استخدمه على قميصه لا يمس أحدًا وهو تعبير إنساني.

جدير بالذكر أن اللاعب لم يتمكن من إكمال مباراة ماليزيا التي شهدت قيامه برفه تيشيرته، وذلك بسبب تعرضه للإصابة، ويتم تجهيزه مؤخرًا من أجل محاولة اللحاق بباقي مباريات المنتخب المتبقية في البطولة، حيث يتصدر المنتحب الأردني لكرة القدم مجموعته برصيد 3 نقاط بعد فوزه على ماليزيا 4-0 وبفارق الأهداف عن كوريا الجنوبية، التي فازت على البحرين 3-1 في الجولة الأولى، ويلتقي اليوم مع المنتخب الكوري.