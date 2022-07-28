قرارات قوية خلال يومين بشأن قضية النصر والاتحاد

خلال الأيام القليلة القادمة ستصدر قرارات مهمة بشأن قضية النصر ونادي الاتحاد، وذلك بسبب اللاعب المغربي عبد الرازق حمدالله، وحامد البلوي المدير التنفيذي للاتحاد؛ حيث وقع عبد الرازق للاتحاد قبل دخوله الفترة الحرة من عقده مع نادي النصر.

خلال اليومين القادمين ستقوم لجنة الاحتراف باتحاد الكرة بإصدار قراراتها، وذلك بعد أن رفعت توصياتها بعد أن اكتملت الجلسات الخاصة بالاستجواب في القضية الخاصة بالتسجيلات بين نادي النصر والاتحاد، وقد حضر هذه الجلسات كلاً من مشعل السعيد وحامد البلوي واللاعب حمدالله.

وأشارت بعض المصادر إلى أنه من المتوقع أن يتم صدور قرار بشطب اللاعب حمدالله والبلوي ، بالإضافة إلى خصم نقاط من نادي الاتحاد، وذلك بسبب الشكوى المقدمة من نادي النصر.

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كانت هناك بعض المحاولات خلال الفترة السابقة لحل الأزمة إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل.

أدلى النصر في شكواه ضد الاتحاد أنه يملك الأدلة والتسجيلات التي تؤكد أن الاتحاد قد تفاوض مع حمدالله قبل دخول فترة ال 6 أشهر التي تمكنه من التوقيع دون الحصول على موافقة نادي النصر، وعليه فإن اللاعب قد أخل بالعقد وسوف ننتظر صدور قرارات اتحاد الكرة.

في رأيك هل تعتقد أن تصل القرارات إلى أبعد من هذا؟ وما هي العقوبة التي يمكن أن يتم تطبيقها من قبل اتحاد الكرة؟ شاركنا برأيك في التعليقات.