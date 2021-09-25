قبيل ساعات من مباراة الأهلي، جمهور المارد الأحمر يُصدم بسبب تلك الأخبار

أفادت مصادر موثوقة داخل النادي الأهلي، أن بيتسو موسيماني، المدرب الجنوب أفريقي، فوجئ بملابسات إصابة اللاعب حسين الشحات، الذي سيغيب لمدة 14 يومًا ولن يكون كذلك قادر على اللعب في لقاء إنبي، والمباراة هي جزء من نهائي كأس مصر الذي سيقام مساء السبت.

وبحسب تقارير إعلامية، إن إصابة الشحات لم تكن الوحيدة التي تعرض لها الأهلي في الساعات القليلة الماضية، حيث استمرت الصدمات والضربات على جماهير الأهلي، خاصة بعد إصابة اللاعب “طاهر محمد طاهر” مما يعني ترك الأهلي بدون أجنحته الرئيسية للمباراة القادمة.

قرارات الخطيب الجديدة

لكن الغريب أن صدمات الأهلي لم تنته هنا، حيث إن مجلس الإدارة قد بدأ بالفعل التواصل مع أكثر من اسم للانضمام للجهاز الفني في منصب المدرب العام للقلعة الحمراء. على أن يكون “رضا شحاتة” أول مرشح لهذا المنصب، لكن المدير الفني للجونة رفض منصب الرجل الثاني وصرح بأنه سيواصل مسيرته مع الجونة في المستقبل.

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في سياق متصل، قرر الكابتن محمود الخطيب منح موسيماني فرصة أخيرة لقيادة الأهلي فنياً، وإذا فشل في الفوز بكأس مصر، فسيقوم الأهلي بإنهاء خدمات المدرب الجنوب إفريقي، ويبدأ في رحلة البحث عن مدرب جديد لقيادة النادي.