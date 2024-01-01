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قبل ودية السبت.. تعرف على نتائج مباريات العراق وكوريا الجنوبية السابقة

محمد عطا الله

يخوض منتخب العراق الأول لكرة القدم، معسكر تدريبي خارجي بإماراة أبوظبي عاصمة الإمارات، من 2 يناير حتى 11 يناير 2024، وذلك استعدادًا للمشاركة في كأس أمم آسيا 2024 في قطر، يتخلل هذا المعسكر مباراة ودية ضد المنتخب الكوري الجنوبي وتُقام في دبي.
موعد مباراة العراق وكوريا الجنوبية الودية والقنوات الناقلة
هذا وقد أعلن المدير الفني الإسباني خيسوس كاساس، عن قائمة الأخضر العراقي المشاركة في كأس آسيا 2024، حيث ضمت القائمة نجوم العراق المحترفين بالخارج إلى جانب نجوم العراق بالدوري المحلي، مجموعة العراق في كأس آسيا هي المجموعة الرابعة، ينافس الأخضر في تلك المجموعة منتخبات اليابان وفيتنام وإندونيسيا.

نتائج مباريات العراق وكوريا الجنوبية السابقة

نتائج مباريات العراق وكوريا الجنوبية السابقة

تاريخ مواجهات العراق وكوريا الجنوبية

  • مباراة العراق وكوريا الجنوبية القادمة في الإمارات يناير 2024 ستكون المواجهة رقم 26 بين المنتخبين.
  • منتخب العراق فاز في 5 مباريات.
  • منتخب كوريا الجنوبية فاز في 9 مباريات.
  • التعادل كان في 11 مباراة.
  • آخر مواجهتين بين العراق وكوريا كانتا عام 2021 في تصفيات كأس العالم 2022، وشهدت مباراة الذهاب في كوريا التعادل 0-0، وفاز منتخب كوريا في الاياب 3-0.
  • آخر فوز للعراق على كوريا الجنوبية كان في كأس آسيا 2007 بركلات الترجيح.
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عن الكاتب:
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محمد عطا الله

محمد عطا الله بكالورويس التجارة جامعة الاسكندرية، مدون سكندرى ومحرر للأخبار فى موقع نجوم مصرية، الحياد والوسطية اسلوبنا وصول المعلومة والخبر الى متابعنا
بصورة مبسطة وشيقة، الاهتمام بالمحتوى المميز والجيد، الهوايات: أعشق السيارات الألمانية mercedes , BMW، كما أعشق السفر والرحلات السياحية حول العالم
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