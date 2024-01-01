قبل ودية السبت.. تعرف على نتائج مباريات العراق وكوريا الجنوبية السابقة

يخوض منتخب العراق الأول لكرة القدم، معسكر تدريبي خارجي بإماراة أبوظبي عاصمة الإمارات، من 2 يناير حتى 11 يناير 2024، وذلك استعدادًا للمشاركة في كأس أمم آسيا 2024 في قطر، يتخلل هذا المعسكر مباراة ودية ضد المنتخب الكوري الجنوبي وتُقام في دبي.

موعد مباراة العراق وكوريا الجنوبية الودية والقنوات الناقلة

هذا وقد أعلن المدير الفني الإسباني خيسوس كاساس، عن قائمة الأخضر العراقي المشاركة في كأس آسيا 2024، حيث ضمت القائمة نجوم العراق المحترفين بالخارج إلى جانب نجوم العراق بالدوري المحلي، مجموعة العراق في كأس آسيا هي المجموعة الرابعة، ينافس الأخضر في تلك المجموعة منتخبات اليابان وفيتنام وإندونيسيا.

نتائج مباريات العراق وكوريا الجنوبية السابقة

تاريخ مواجهات العراق وكوريا الجنوبية