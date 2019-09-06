قبل نهائي بطولة امريكا للتنس 2019.. موعد مباراة نادال وبيريتيني ومباراة ميدفيديف وديمتروف







ننشر موعد مباراة نادال وبيريتيني الإيطالي في قبل نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس 2019 وموعد مباراة نصف النهائي الثانية والتي تجمع الروسي ميدفيديف والبلغاري ديمتروف، كما سنتابع معكم نتائج دور الأربعة من بطولة أمريكا المفتوحة ومن تأهل للنهائي ومتى موعد نهائي أمريكا المفتوحة للتنس، تقام مباريات قبل النهائي اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2019، ورابع بطولات الجراند سلام، القنوات الناقلة لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس هي قنوات bein sports.







موعد مباراة ميدفيديف وديمتروف نصف نهائي أمريكا للتنس

تقام المباراة على ملعب أرثر آش في منتزة فلاشينج ميدو، وهو الملعب الرئيسي للبطولة، جريجوري ديمتروف البلغاري حقق مفاجأة كبيرة بالفوز على المصنف الأول عالميا ديوكوفيتش، وديمتروف هو المصنف رقم 78 عالميا، ويبلغ من العمر 28 عام، يواجه الروسي ميدفيديف المصنف الخامس عالميا، موعد مباراة ميدفيديف وديمتروف لن تبدأ قبل الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية، 11.30 مساء بتوقيت دبي.







موعد مباراة نادال وبيريتيني

يبدو أن الطريق أصبح خاليا لنادال، لكن بالطبع كل شئ وارد في كرة التنس، وهو يواجه اليوم البطل الإيطالي القوي ماتيو بيريتيني، نادال هو المصنف الثاني عالميا وأسطورة التنس، ويبلغ من العمر 33 سنة، بينما الإيطالي هو المصنف رقم 24 عالميا ويبلغ من العمر 23 سنة، موعد مباراة نادال وبيريتيني اليوم لن تبدأ قبل الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية.





