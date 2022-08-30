قبل موقعة الزمالك… وقف القيد لنادي الهلال السعودي فترتين وتغريمه ٢٠ مليون ريال

قام مركز التحكيم الرياضي السعودي بإعلان قراره، بإيقاف نادي الهلال السعودي لفترتين متتاليتين عن تقييد اللاعبين، كما تم تغريمه بمبلغ ٢٠ مليون ريال سعودي، وذلك بسبب قضية اللاعب محمد كنو، وذلك وفقا لما أفادته صحيفة “الجزيرة” بالمملكة العربية السعودية.

عقوبة لجنة التحكيم الرياضي على نادي الهلال السعودي

ويذكر أن مركز فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قد صدر منه في شهر مايو السابق، حكمًا كان في صالح نادي النصر، بإيقاف اللاعب محمد كنو اربع أشهر وحرمان نادي الهلال من قيد اللاعبين لفترتين متتاليتين، بالإضافة إلى تغريم الطرفين مبلغ 27 مليون ريال لصالح نادي النصر.

ووفقت لما قالته صحيفة “الجزيرة” فأن نادي الهلال سيتم إيقاف القيد فيه لفترتين، إلى جانب تغريمه 20 مليون ريال سعودي، وقال الإعلامي الرياضي السعودي على المرشود أن تفاصيل تغريم نادي الهلال كما يلي، حيث سيدفع نادي الهلال 12.5 مليون ريال غرامة بالإضافة إلى 7.5 مليون وهي قيمة المبلغ الذي اخذه اللاعب كنو.

وجاءت هذه العقوبة ضد نادي الهلال ولاعبه كنو، بعدما قام اللاعب بالتوقيع للعب في صفوف نادي النصر بعد دخوله الفترة الحرة في عقده ثم جدد تعاقده مع نادي الهلال.

كما يذكر أن الهلال قد انتصر على نادي الخليج بهدفين نظيفين في دوري المحترفين السعودي في أولى جولاته، وسجل أودين إيجالو في الدقيقة ٣ وموسى ماريجا في الدقيقة 25 من المباراة.

مباراة كأس لوسيل بين الزمالك والهلال السعودي

وجاء هذا القرار المفاجئ قبل أيام من مباراة كأس لوسيل، والتي ستقام على ستاد لوسيل المونديالي بدولة قطر، بين فريق نادي الزمالك بطل الدوري المصري الممتاز لموسم ٢٠٢٢ ونادي الهلال بطل السعودية.

ومن المقرر أن تقام المباراة في التاسع من سبتمبر القادم ٢٠٢٢، بحضور جماهيري كبير من الفريقين، وستشهد المباراة الكثير من مظاهر الاحتفالات بالإضافة إلى المكافآت المالية الضخمة للفائز بتلك المباراة.