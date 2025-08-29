قبل مواجهتي سبتمبر.. فيفا تتحدث عن مباراتي مصر ضد أثيوبيا و بوركينافاسو

عاد المنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة حسام حسن ليشعل حماس الجماهير من جديد، مع اقتراب انطلاق الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 المقرر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

صدارة مطمئنة للفراعنة

يتربع منتخب مصر على قمة المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، متفوقًا بخمس نقاط كاملة عن بوركينافاسو الوصيف، وبثماني نقاط عن سيراليون صاحب المركز الثالث، ليضع نفسه في أفضلية واضحة قبل موقعة الحسم.

مواجهتان حاسمتان في سبتمبر

5 سبتمبر – ستاد القاهرة: مصر تستضيف إثيوبيا وسط حضور جماهيري منتظر.

9 سبتمبر – واغادوغو: رحلة محفوفة بالمخاطر أمام بوركينافاسو، المنافس المباشر على بطاقة التأهل.

رسالة فيفا: بطاقة المونديال في المتناول

الاتحاد الدولي لكرة القدم أكد عبر موقعه الرسمي أن الفراعنة قد يحسمون تأهلهم رسميًا حال الفوز على إثيوبيا وبوركينافاسو، ليكتب المنتخب التاريخ مجددًا ببلوغ المونديال للمرة الرابعة.

لكن “فيفا” حذر من صعوبة مواجهة بوركينافاسو الذي يدخل اللقاء بمعنويات عالية، بعدما خاض ثلاث مباريات متتالية بلا هزيمة.

وفي سياق متصل أشاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالمسيرة الرائعة لمصر في التصفيات حتى الآن، حيث لم يعرف الفريق طعم الخسارة:

5 انتصارات.

تعادل وحيد.

14 هدفًا أحرزها هجوم الفراعنة.

هدفان فقط استقبلهما الدفاع.

لم تُحسم بعد

ورغم اقتراب مصر، إلا أن غينيا بيساو ما زالت متمسكة بالأمل، فهي الفريق الوحيد الذي أجبر الفراعنة على التعادل، فيما تحاول سيراليون وإثيوبيا استعادة حظوظهما بعدما تساويا في رصيد الأهداف المسجلة والمستقبلة.

كل الأنظار تتجه إلى سبتمبر.. الفراعنة على بُعد خطوتين فقط من تحقيق حلم المونديال، فهل ينجح حسام حسن في إعادة مصر إلى كأس العالم للمرة الرابعة في التاريخ؟.