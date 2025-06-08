قبل مواجهة باتشوكا.. تصريحات قوية لإمام عاشور عن إفتتاحية المونديال

يتجهز النجم إمام عاشور، لاعب خط وسط الأهلي، لقيادة فريقه في أول نسخة موسعة من كأس العالم للأندية “فيفا” التي تقام في الولايات المتحدة صيف 2025، حيث أسفرت القرعة عن تواجد “القلعة الحمراء” في مجموعة قوية تضم إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

ومن المعروف للجميع أن عاشور أحد أبرز عناصر الفريق في البطولة، بالنظر لمستوياته الثابتة ومساهماته الحاسمة مع الأهلي منذ انتقاله من ميتيلاند الدنماركي في صيف 2023. ويتمتع اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا بمزيج من المهارة، القوة البدنية، والمرونة التكتيكية، ما يجعله أحد أبرز نجوم خط الوسط في أفريقيا حاليًا.

وتحدث النجم الأهلاوي في تصريحات خاصة لموقع “فيفا”، حيث عبر إمام ر عاشور عن حماسه الشديد للمشاركة في البطولة العالمية، خاصة في مواجهة إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي، مؤكدًا أن اللعب أمام “أفضل لاعب في العالم” يمثل حافزًا إضافيًا لتقديم أفضل ما لديه، وقال: “نثق بقدرتنا على تمثيل النادي الأهلي بشكل يليق بتاريخه الكبير”.

وشدد عاشور أهمية على أهمية دعم جماهير الأهلي التي وصفها بـ”اللاعب رقم واحد”، مشيرًا إلى أن تواجدها خلف الفريق في أمريكا سيكون عاملًا حاسمًا في تقديم أداء قوي وتحقيق نتائج إيجابية.

ويمكن القول أن البطولة تعد بمثابة فرصة أمام عاشور للظهور على المسرح العالمي قبل عام واحد من كأس العالم 2026، التي تقترب مصر من التأهل إليها. وهو ما يجعل مشاركته في هذه النسخة ذات أبعاد شخصية ووطنية في آنٍ واحد.