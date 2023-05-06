قبل مواجهة الخليج في دوري روشن السعودي…3 إيجابيات لنادي النصر

سيخوض نادي النصر السعودي مواجهة أمام الخليج يوم الإثنين القادم ضمن الجولة السادسة والعشرون من دوري روشن السعودي، هذا وقد خسر نادي الاتحاد الذي كان يتصدر الترتيب أمام نادي التعاون، مما أحيا آمال نادي النصر في نيل اللقب قبل خمس جولات من النهاية، والصراع حاليا في ذروته ضمن منافسات روشن، وهذا في ظل تصدر الاتحاد، والذي يفصله ثلاث نقاط عن النصر الذي يحتل المرتبة الثانية تزامنا مع اقتراب نهاية الموسم الحالي، سنتعرف على 3 إيجابيات يحظى بها نادي النصر حاليا.

كسر صيام رونالدو

تمكن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو من كسر صيامه عن التهديف في المباريات الأخيرة مع النصر، وسجل رونالدو هدف جميل من ضربة رأسية في شباك نادي الرائد، وقد حقق نادي النصر الفوز في هذه المبراة بنتيجة أربعة أهداف لصفر في الجولة 24، وبهذا ارتفع رصيد رونالدو بمعدل 12 هدف في منافسات دوري روشن رغم أنه انضم مؤخرا فقط في فترة الانتقالات الشتوية.

عودة تاليسكا

الأمر الإيجابي الثاني هو استعادة اللاعب البرازيلي تاليسكا تحت قيادة مدرب النصر الجديد الكرواتي دينكو إيليتشيش، وسيعود تاليسكا ليلعب أمام الخليج بعد أن غاب في مباراة الرائد، وسيلعب النصر أمام الخليج في الثامن من مايو في الجولة السادسة والعشرون من دوري روشن.

جاهزية النجعي

استرجع المدير الفني لنادي النصر أيضا خدمات اللاعب سامي النجعي وهو صانع ألعاب الفريق، وأصبح هذا الأخير على أتم استعداد لكي يدعم صفوف فريقه بعد تعافيه من الإصابة بشكل تام.