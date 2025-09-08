قبل مواجهة إسرائيل الليلة.. تصريحات قوية من مدرب المنتخب الإيطالي بشأن حرب غزة

يبدوا أن الأوضاع في غزة أصبحت أمام الجميع في عالم الرياضة وبات الجميع منفتحًا على مايحدث هناك حيث أكد جينارو جاتوزو، المدير الفني للمنتخب الإيطالي، قلقه من الظروف السياسية والإنسانية المحيطة بمواجهة منتخب إسرائيل اليوم فى التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن الجهاز الفني واللاعبين لا يملكون أي تأثير على ترتيبات المجموعات أو هوية المنافسين.

منتخب إيطاليا

وقال جاتوزو، خلالفى المؤتمر الصحفي الذي أعقب فوز منتخب إيطاليا على أستونيا بنتيجة 4-0، إن الفريق قدم مباراة جيدة، مشيرًا إلى أن التوازن في الأداء والالتزام الخططي ساهما فى تحقيق نتيجة مريحة.

وتابع المدرب الإيطالي، “كنت قلقًا من أن نذهب إلى الاستراحة دون تسجيل، وهو ما كان سيضع ضغطًا كبيرًا على اللاعبين، لكننا واصلنا اللعب بنفس الإيقاع، ونجحنا في فرض أسلوبنا”.

وقال جاتوزو أن منتخب بلاده يمتلك عناصر فنية مميزة، لكنه شدد على أن الجودة وحدها لا تكفي قائلاً، “نحتاج إلى القتال والضغط والعمل الجماعي، الفوز لا يتحقق إلا بروح جماعية واضحة، وقد رأينا ذلك على أرض الملعب في المواجهة الأخيرة”.

إيطاليا ضد إسرائيل

وفيما يتعلق بالمواجهة المرتقبة أمام إسرائيل الليلة، في ظل انتقادات متزايدة لوجود إسرائيل في المنافسات الرياضية الدولية بسبب الأوضاع في غزة، قال جاتوزو، “نحن كجهاز فني ولاعبين لا نملك أي سلطة على تحديد هوية المنتخبات في المجموعات، وجود إسرائيل معنا في المجموعة ليس خيارًا لنا، لكنه واقع نتعامل معه باحترافية”.

وأضاف النجم والمدرب الإيطالي، “أنا رجل أؤمن بالسلام، ما يحدث للمدنيين، خاصة الأطفال، فى مناطق النزاع أمر مؤلم للغاية، لا يمكننا تجاهل الجانب الإنساني، حتى ونحن نمارس كرة القدم”.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة اليوم بين إيطاليا وإسرائيل تأتي في ظل تصاعد المطالبات من بعض الأوساط الرياضية والحقوقية باستبعاد إسرائيل من المشاركات الدولية، على خلفية الحرب الجارية في قطاع غزة، وما خلّفته من ضحايا مدنيين وأزمات إنسانية واسعة.