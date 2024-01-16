قبل مبارة غانا.. طلب عاجل من محمد النني لـ وزير الشباب الرياضة

صرح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة قائلا، إن المنتخب القومي المصري لديه أكبر عدد من اللاعبين المحترفين في تاريخه.

محمد النني ووزير الشباب والرياضة- المصدر: "يوتيوب"

كما أضاف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وذلك من خلال مداخلة هاتفية في برنامج “على مسئوليتي”، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، والذي تتم إذاعته عبر فضائية “صدى البلد” قائلا: “من حق الجماهير المصرية أن تحزن مما حدث في المباراة الأولى بكأس الأمم الأفريقية والتي انتهت بالتعادل مع منتخب موزمبيق”.

وأشار وزير الشباب والرياضة: “إن نجم المنتخب القومي محمد النني قد تواصل معه اليوم وذلك من خلال اتصال هاتفي وتحدث عن أداء المنتخب الوطني، وقد طلب اللاعب بشكل عاجل بمزيد من الدعم والثقة في اللاعبين”، وقد بين: “إن جميع لاعبي المنتخب قد تعاهدوا على تحسين المستوى خلال المباريات القادمة في أمم أفريقيا قد أكدوا أنهم سيصعدون إلى الدور القادم”.

كما بين الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،: “إنه ليس لدينا رفاهية الاختيار وأكد على أنه لا أمل في الصعود للدور القادم إلا بالعمل على هزيمة منتخب غانا”، وقد تابع قائلا: “كل الدعم للمنتخب الوطني في المباراة القادمة أمام منتخب غانا”.

وقد أكد: “أن الدولة قامت بتقديم الدعم الكامل للمنتخب الوطني المصري”، وقد بين أن: “جميع اللاعبين قاموا بعقد جلسة خاصة مع بعضهم من أجل المباريات القادمة، وكل الاحتمالات مطروحة في مباريات منتخب مصر القادمة في أمم أفريقيا”، وقد شدد: “لاعبو المنتخب الوطني هم أولاد مصر ويجب دعمهم بجميع الوسائل.”

مباراة مصر الأولى في أمم إفريقيا

من جانب آخر فقد قامت مجموعة من الصحف الأوروبية بإفراد مساحات كبيرة تحدثت من خلالها عن كأس أمم أفريقيا والمباراة الأولى التي خاضها المنتخب المصري أمام منتخب موزمبيق والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما وذلك في مستهل مشوار الفراعنة بالبطولة الأفريقية والتي يتطلع فيها المنتخب المصري للحصول على اللقب الثامن في تاريخه والأول منذ عام 2010.

من جانب آخر فقد تكرر هذا العنوان في أغلب الصحف الأوروبية، حيث لخصت معظم صحف أوروبا المباراة تحت مانشيت: “محمد صلاح ينقذ مصر”

حيث قالت شبكة سكاي سبورتس عبر موقعها الإلكتروني: محمد صلاح يقوم بتسجيل هدف في وقت متأخر من عمر أحداث المباراة ويجنب منتخب مصر خسارة صادمة… كما تعادلت نيجيريا مع غينيا الاستوائية. ”

وبصورة للاعب المصري محمد صلاح قد علقت عليها صحيفة ميرور قائلة:” محمد صلاح ينقذ مصر من بداية مروعة مع الإبقاء على الآمال في أمم أفريقيا. “