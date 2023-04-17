قبل مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد.. تعرف على ترتيب الفريقين بالدوري

يستضيف ملعب “إيلاند رود”، مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد، التي من المقرر أن تقام مساء اليوم، وسط ترقب وانتظار عشاق كلا الفريقين، حيث يأمل الليفر في تحقيق النصر، خاصةً بعد النتائج السيئة التي يواصلها الفريق من بداية الموسم.

وعلى الجانب الآخر، يسعى ليدز يونايتد في الهروب من شبح الهبوط للدرجة الثانية، في ظل تواجده في مركز غير مطمئن.

ومما لا شك فيه، أننا على موعد مع سهرة كروية ممتعة، بين كلا الفريقين اللذان سوف يقدمان كل ما لديهم للخروج بالثلاث نقاط.

ومن المقرر أن تُقام مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد مساء “الإثنين”، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 بتوقيت السعودية.

ويتواجد الريدز “ليفربول” في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، بينما يتواجد ليدز يونايتد بالمركز السادس عشر برصيد 29 نقطة.

ويحتاج ليفربول الفوز بهذه المباراة، من أجل الحفاظ على مركزه، وإليكم جدول ترتيب الدوري الانجليزية قبل موقعة ليفربول وليدز اليوم “الإثنيين” كالتالي.

آرسنال برصيد 74 نقطة.

مان سيني70 نقطة.

مان يونايتد 59 نقطة.

نيوكاسل يونايتد 56 نقطة.

توتنهام 53 نقطة.

أستون فيلا 50 نقطة.

برايتون 49 نقطة.

ليفربول 44 نقطة.

برينتفورد 43 نقطة.

فولهام 42 نقطة.

وبعد خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا، أصبحت كتيبة الألماني يورجن كلوب، مطالبة بالخروج من هذا الموس متواجدين في المربع الذهبي، ولكن يبدو أن الأمر أصبح معقداً، في ظل رغبة اليونايتد وتوتنهام ونيوكاسل القوية في التواجد في “التشامبيونزليج” الموسم القادم.