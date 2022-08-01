قبل مباراة الزمالك وبيراميدز…تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري وهدافي الدوري

تستكمل مواجهات الجولة ٢٨ من بطولة الدوري المصري الممتاز بمباريات اليوم الهامة، التي تجمع الإسماعيلي بمصر المقاصة، والبنك الأهلي والجونة، والزمالك بنادي بيراميدز.

ويواجه نادي الزمالك نادي بيراميدز في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، بينما يلعب الإسماعيلي والبنك الأهلي في نفس التوقيت معاً في تمام السادسة ونصف بتوقيت القاهرة.

ترتيب الدوري المصري

يدخل نادي الزمالك مواجهة اليوم أمام نادي بيراميدز وهو متصدر لجدول ترتيب الدوري المصري بعدد ٦٣ نقطة ويجتهد للوصول إلى النقطة ٦٦ ليبقي في صدارة الترتيب، بينما يدخل نادي بيراميدز إلى المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد ٥٩ نقطة.

المركز الأول نادي الزمالك – 63 نقطة من ٢٧ مباراة.

المركز الثاني نادي بيراميدز – 59 نقطة من ٢٧ مباراة.

المركز الثالث النادي الأهلي – 55 نقطة من ٢٦ مباراة.

المركز الرابع نادي فيوتشر – 42 نقطة من ٢٨ مباراة.

المركز الخامس نادي طلائع الجيش – 44 نقطة من ٢٧ مباراة.

ترتيب هدافي الدوري المصري

يدخل زيزو نجم الزمالك إلى مباراة اليوم في مواجهة كبيرة تجمع بين ناديه الزمالك ونادي بيراميدز ويحتل زيزو المركز الأول في ترتيب هدافي الدوري المصري، برصيد ١٣ هدف.

المركز الأول اللاعب أحمد سيد زيزو لاعب (الزمالك) – 13 هدفا.

المركز الثاني اللاعب مروان حمدي لاعب (سموحة) – 12 هدفا.

المركز الثاني مكرر اللاعب كريستوفر مابولولو لاعب (الاتحاد السكندري) – 12 هدفا.

المركز الثالث اللاعب جون إيبوكا لاعب (إنبي) – 11 هدف.

المركز الرابع مصطفى شلبي لاعب (إنبي) – 10 أهداف.

المركز الخامس اللاعب أحمد رفعت لاعب (فيوتشر) – 9 أهداف.

المركز الخامس مكرر اللاعب شادي حسين لاعب (سيراميكا) – 9 أهداف.

وينتظر جمهور الزمالك ومحبي الكرة المصرية مباراة اليوم أمام بيراميدز والتي سوف تكون لها أهمية كبيرة وناتج كبير على حصد لقب بطولة الدوري المصري بالنسبة للفريقين وبالنسبة للنادي الأهلي أيضاً، حيث أن نادي بيرامدز يفرق بأريعة نقاط فقط والنادي الأهلي له مؤجلات.

والمنافسة أصبحت شرسة بين فرق الدوري المصري سواء كانت في القمة أو في القاع لعدم الهبوط، لذلك المباراة البوم مهمة للغاية لكثير من فرق الدوري المصري الممتاز، في حين سعي الأهلي وبيراميدز للقب الدوري منافسين للزمالك.