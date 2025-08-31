قبل لقاء اليوم.. تصريحات مثيرة وهـامة من فليك مدرب برشلونة

في تصريحات مثيرة قبل المواجهة المرتقبة أكد هانزي فليك مدرب برشلونة على صعوبة مواجهة رايو فاليكانو على ملعبه، قبل المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني.

وتحدث مدرب البارسا في مؤتمر صحفي قائلًا، “كلنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة ضد خصم عنيد، كما نعلم أن ملعب المباراة ليس فى أفضل حالاته”.

وقال فليك، “رايو يقدم أداءً رائعًا، وأسلوب لعبهم مميز جدًا، فهم مكثفون فى الهجوم والدفاع، المباراة ستكون صعبة، خاصة أن الملعب ضيق نوعًا ما، وسيشكلون خصمًا قويًا”.

وواصل مدرب البارسا، “كل مباراة مختلفة، وبالطبع شدتها كبيرة جدًا، علينا اللعب بثقة، ولدينا لاعبين يعرفون كيف يلعبون فرديًا، يجب أن نتمتع بالاستحواذ، ولكن أيضًا الاستفادة من المساحات.”

وتابع، “لا يمكننا تغيير أرضية الملعب، علينا التكيف ولعب المباراة بأسلوب رايو، فهذه ليست مسألة يمكننا تعديلها.”

وعلق فليك على مستقبل فيرمين لوبيز وملف رحيله إلى تشيلسي، قائلًا، “في الوقت الحالي هو معنا هنا، تحدثت معه وأعتقد أنه سيستمر، سأكون سعيدًا جدًا عندما يُغلق سوق الانتقالات”.

وإستمرت تصريحات فليك حيث قال، “فيرمين لاعب عدواني جدًا، سواء مع الكرة أو بدونها، ممتاز فى الجري خلف الدفاع وخلق المساحات، لاعب رائع، يسجل أهدافًا ويصنع التمريرات الحاسمة، عندما يكون فى حالة جيدة، يكون مذهلًا، يحب برشلونة، وقلبه مع الفريق”.

كما تطرق فليك لإصابة جافي وغيابه عن مباراة فاليكانو قائًلا، “الخطة أن يكون جاهزًا لمباراة فالنسيا، سنرى كيف تتطور حالته، اليوم أفضل من الأمس، ونحن متفائلون.

وتحدث المدير الفني للبارسا عن الدوري الإسباني قائًلا، “الليجا بطولة كبيرة جدًا، الفرق تلعب كرة قدم، لكنها تعرف أيضًا كيف تدافع ومتى تحتفظ بالكرة، كل فريق مختلف، وبعضها يفضل الدفاع في العمق.”

وعن منافسي برشلونة في دوري أبطال أوروبا رد هانزي فليك، “بالنسبة لفريق مثل برشلونة وأندية أخرى هدفنا هو الفوز بدوري الأبطال، إنها أفضل مسابقة، وهذا الفصل الجديد من البطولة ممتع جدًا، شاهدت القرعة مع ماركوس سورج، وهناك مباريات كبيرة وكلها مختلفة، لكننا سعداء بالمشاركة الموسم الماضي وصلنا لنصف النهائي الرائع، وهذه المرة سنبذل كل ما في وسعنا”.