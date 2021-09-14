قبل لقاء اليوم، حقائق وأرقام عن مواجهة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

يستعد فريقي بايرن ميونخ وبرشلونة اليوم الثلاثاء لواحدة من أكثر مبارياتيهما جنوناً في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وللمرة الأولى منذ أغسطس 2020 يلتقي برشلونة بنظيره البايرن مجدداً في بطولة دوري الأبطال إحدى أكثر البطولات جنوناً في أوروبا والعالم.

ويحل بايرن ميونخ ضيفاً مساء اليوم ضد برشلونة في ملعب الكامب نو معقل الكتلان، ويلعب الفريقين في ملعب كامب نو لحساب الجولة الأولى من جولات المجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا موسم 2021 – 2022، وفي هذه السطور نستعرض لكم تاريخ مواجهات بايرن ميونخ وبرشلونة على جميع الأصعدة وأبرز الحقائق حول تلك اللقاءات الشيقة.

تحمل مواجهات نادي بايرن ميونخ الألماني ضد برشلونة الاسباني طابعاً خاصاً وتحظى في ذات الوقت بمتابعة كبيرة من قبل المشجعين في جميع أنحاء العالم، وإذا ذُكر برشلونة والبايرن معاً سرعان ما يتحول الأمر من مجرد نقاش مسالم الى جِدال كبير حول النادي الأفضل بين الناديين على المستوى الأوروبي والعالمي، ويتشارك كلا الفريقين عدداً من الإنجازات غير المسبوقة على المستوى العالمي، ويعتبر لقاء البايرن وبرشلونة بمثابة كلاسيكو أوروبي لا مثيل له ولا يقل في حماسيته شيئاً عن لقاءات البرسا وريال مدريد في الدوري الاسباني.

التقى البايرن وبرشلونة في تاريخهما عدة مرات كانت أولهما في عام 1996 في كأس الاتحاد الأوروبي، وآخر مباراة بين الفريقين كانت قد انتهت بفوز بايرن ميونخ على حساب برشلونة بثمانية أهداف مقابل هدفين في فضيحة هزت الرأي العام للمشجعين وقتها.

وفي حين كانت أكبر نتيجة بين الفريقين هي فوز البايرن بثمانية أهداف نستعرض وإياكم هنا أبرز نتائج المباريات بين الناديين في دوري أبطال أوروبا ومختلف البطولات الأخرى.