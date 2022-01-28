قبل لقاء الفراعنة.. فايروس كورونا يضرب منتخب المغرب من جديد

محمد خير الحوراني

قبل المواجهة العربية- العربية في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية بين منتخبي مصر والمغرب أكدت تقارير صحفية اليوم الجمعة،  إصابة لاعبيِن على الأقل من المنتخب المغربي بفايروس كورونا.

قبل لقاء الفراعنة.. فايروس كورونا يضرب منتخب المغرب من جديد

تقارير تؤكد إصابة لاعِبَيِن على الأقل

التقارير أشارت إلى أن الفايروس التاجي كوفيد-19 قد تسلل مُجدَّداً إلى صفوف المنتخب المغربي بعد أن عانى منه سابقا في بداية البطولة بشكلٍ كبير، حيث تأكدت إصابة لاعبين على الأقل قبل ساعات فقط من الحصة التدريبية لمنتخب المغرب على ملعب أحمدو أهيدجو، دون تقديم تفاصيل عن أسماء المُصابين.

حِصة تدريبية مساء اليوم

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ويخوض المنتخب المغربي مساء اليوم الجمعة حصة تدريبية على ملعب أحمدو أهيدجو استعداداً لمواجهة الفراعنة في مباراة ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية المقررة يوم الأحد في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، حيث قد تكشف الحصة التدريبية مساء اليوم أسماء اللاعبين المصابين بالفايروس.

يشار إلى أن فيصل فجر آخر المتعافين من فيروس “كورونا” في صفوف المغرب، كان قد شارك بالحصة التدريبية الجماعية، أمس الخميس، بعد غيابه لقرابة الأسبوع عن التدريبات.

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محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.


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