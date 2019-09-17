قبل لقاء السوبر القادم.. تعرف على تاريخ مواجهات قطبي الكرة المصرية

ينتظر محبي و عشاق الكرة المصرية، المباراة القوية بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وذلك في إطار مباراة السوبر المحلي، التي تجمع بين بطل الدوري للموسم الماضي وهو المارد الأحمر، و بين بطل كأس مصر للنسخة الماضية و هو الفارس الأبيض، وسيقام اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءًا في يوم الجمعة القادم الموافق العشرين من الشهر الجاري، و تلعب المباراة على أرضية ستاد برج العرب بالإسكندرية.







يذكر، أن النادي الأهلي هو أكثر الأندية تتويجًا بلقب السوبر المصري بواقع عشر مرات منذ انطلاق البطولة في عام 2001، أما الغريم التقليدي الفارس الأبيض قد حصد هذه البطولة ثلاث مرات، و فاز نادي حرس الحدود و نادي المقاولون العرب بلقب وحيد لكل منهما، وكانت بداية المواجهات بين القطبين في هذه البطولة في موسم 2003-2004، حيث التقى الفريقين في خمس مواجهات من قبل كانت الغلبة دائمًا للأحمر، إذ تمكن من الفوز في أربعة لقاءات و اقتنص الأبيض فوزًا وحيدًا.

تاريخ مواجهات الفريقين في السوبر…







في أولى المواجهات بين الفريقين في السوبر والتي كانت في موسم 2003-2004، كان الأحمر في هذا الوقت هو بطل الكأس و على الجانب الأخر بطل الدوري النادي الزمالك، و لعب اللقاء في ستاد الكلية الحربية، وفاز الشياطين الحمر في هذا اللقاء بثلاثة أهداف مقابل هدف بركلات الجزاء بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، أما في موسم 2008 -2009 عاد الفريقين ليلتقيا من جديد ولكن في هذه المرة كان الأهلى هو بطل الدوري والأبيض بطل الكأس، و فاز بها المارد الأحمر أيضًا بهدفين دون مقابل.

و التقي الفريقين مجددًا في موسم 2014- 2015، وتمكن الأحمر من التتويج للمرة الثالثة على حساب غريمه التقليدي و وحسم اللقاء بنتيجة خمسة أهداف مقابل أربعة بركلات الجزاء الترجيحية، و في الموسم التالي التقي الفريقين و لكن هذه المرة كان الفارس الأبيض جامع للثنائية المحلية، و التقي بالوصيف له في الدوري و هو المارد الأحمر، و لعبت هذه المباراة في الأمارات و حسم فيها النادي الأهلي اللقب الثاني على التوالي بثلاثة أهداف لهدفين، وجاءت آخر اللقاءات في هذه البطولة بينهما في موسم 2016-2017 و لعبت في الإمارات أيضًا، و استطاع الأبيض في هذه المرة أن يتوج باللقب بعد انتهاء اللقاء بثلاثية مقابل هدف بضربات الجزاء.