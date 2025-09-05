قبل ساعات من اللقاء.. شاهد ماذا قالت BBC عن مواجهة مصر ضد أثيوبيا وبوركينا فاسو؟

أكد تقرير صادر عن هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أن منتخب مصر قد ينضم إلى قائمة المنتخبات المتأهلة إلى بطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال فترة التوقف الدولية الحالية.

منتخب مصر ضد إثيوبيا

ويحتل منتخب مصر قمة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، متفوقًا بفارق خمس نقاط على بوركينافاسو صاحب المركز الثاني، وثماني نقاط على سيراليون صاحب المركز الثالث.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره إثيوبيا اليوم الجمعة الخامس من سبتمبر بـ”ستاد القاهرة”، ضمن منافسات الجولة السابعة قبل أن يخرج لمواجهة بوركينافاسو في التاسع من الشهر ذاته.

وقال تقرير هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أن منتخب مصر يحتاج لتحقيق الفوز على إثيوبيا وبوركينافاسو لضمان التأهل إلى بطولة كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، بينما يتعين على منتخب بوركينافاسو تحقيق الفوز على محمد صلاح ورفاقه للحفاظ على آماله في الصعود.

ومن المعروف أنه يتأهل من أفريقيا المنتخبات التسعة التي تحتل صدارة المجموعات التسع بينما تنتقل المنتخبات التي تحتل المركز الثاني في كل مجموعة للمنافسة على التأهل لمونديال 2026 ضمن الملحق العالمي.

قائمة منتخب مصر

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قد إختار القائمة لمعسكر شهر سبتمبر، ويتخلله مباراتا إثيوبيا 5 سبتمبر باستاد القاهرة، وبوركينا فاسو 9 سبتمبر بملعب 4 أغسطس في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وجاءت القائمة كالتالي: محمد الشناوى، مصطفي شوبير، محمد صبحي، عبد العزيز البلعوطي، رامي ربيعة، خالد صبحي، عمرو الجزار، حسام عبد المجيد، محمد ربيعة، محمد هاني ،أحمد عيد،محمد حمدي، أحمد نبيل كوكا،حمدي فتحي، نبيل عماد دونجا، مروان عطية، محمود صابر، مهند لاشين، أحمد سيد زيزو ،محمود تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح، مصطفي محمد، وأسامة فيصل.

ويستمر “الفراعنة” بمشوارهم المميز في التصفيات، حيث حققوا خمسة انتصارات وتعادلًا واحدًا في ست مباريات، مسجلين 14 هدفًا واستقبلوا هدفين فقط، ليؤكدوا تفوقهم على منافسيهم ويقتربوا خطوة جديدة نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك.

وحصل الجبلاية على موافقة بحضور 50 ألف مشجع لمباراة مصر وإثيوبيا باستاد القاهرة، ضمن الجولة السابعة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وذلك وفق ما تم التنسيق بشأنه مع الجهات المعنية.