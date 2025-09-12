قبل ديربي الأحد.. إعرف لمن تميل كفة التاريخ في ديربي مانشستر ؟

يستعد ملعب “الاتحاد” في السادسة والنصف مساء الأحد المقبل لإستقبال مباراة الديربي الذي يجمع بين ناديا مانشستر سيتي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري عمر مرموش ومانشستر يونايتد، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

مان سيتي ضد مان يونايتد

ويقع نادي مانشستر سيتي بالمركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” برصيد 3 نقاط، بينما يملك مانشستر يونايتد في رصيده 4 نقاط في المركز التاسع.

وبحسب تقرير للموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي، سيلتقي عمر مرموش ورفاقه مع مانشستر يونايتد في الديربي رقم 197، حيث حقق السيتي الفوز في 62 مباراة، بينما فاز مان يونايتد في 80 مواجهة، أما 54 مباراة من أصل الـ196 السابقة فقد انتهت بالتعادل.

وقال تقرير النادي “أن أول مواجهة رسمية بين الفريقين جاءت عام 1891 في الدور التمهيدي الأول من كأس الاتحاد الإنجليزي، حينها كان يُعرف السيتي باسم Ardwick AFC بينما كان يونايتد يحمل اسم نيوتن هيث”.

وأضاف مانشستر سيتي عبر موقعه الرسمي، “فاز نيوتن هيث بنتيجة 5-1 على ملعبه “نورث رود”، وبما أن اللقاء كان في الأدوار التمهيدية للكأس، فإن بعض الجهات لا تدرجه في سجلاتها، ومع ذلك، ستُعتبر المباراة المقبلة هي المواجهة الرسمية رقم 197 بين الناديين”.

عمر مرموش

ومن المعروف للجميع أن النجم عمر مرموش جاء لصفوف مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادماً من آينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 75 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب أفريقي في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” حاليًا.

وعقب انتقاله الكبير إلى مانشستر سيتي في يناير الماضي، دخل عمر مرموش نجم منتخب مصر مرحلة جديدة فى مسيرته الاحترافية، بينما سيكون التحدي الأكبر لـ”البرنس” في الموسم الجديد مواصلة إثبات نفسه ضمن كتيبة النجوم في مانشستر سيتي والحصول على دقائق لعب منتظمة.

وبالرغم أن عمر مرموش لم ينضم إلى الفريق السماوي منذ وقت طويل، استطاع أن يترك بصمته خلال المباريات التي شارك بها في أقل من موسم، ما يجعله يؤكد رؤية الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي، بقدرة على تدعيم خط الهجوم بقوة.

وقدم عمر مرموش أوراق اعتماده لجماهير مانشستر سيتي بعدما سجل 3 أهداف “هاتريك” في فوز السيتي على نيوكاسل يونايتد برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بملعب “الاتحاد”، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.