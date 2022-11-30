قبل انطلاق مباراة منتخب السعودية والمكسيك تعرف سيناريوهات التأهل للدور الـ16

تترقب الجماهير العربية مباراة السعودية أمام نظيره المكسيك، في ختام منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم 2022.

ويحتاج الأخضر بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد إلى الفوز لحسم التأهل لدور الـ16 للمرة الثانية في تاريخ مشاركاته بنهائيات المونديال، دون انتظار نتائج مواجهة الأرجنتين وبولندا، التي تقام في نفس التوقيت، أما في حالة التعادل فيرفع رصيده إلى 4 نقاط، لينتظر المفاجأة بفوز بولندا أمام الأرجنتين، دون الحاجة إلى الدخول في حسابات التساوي في النقاط مع أي من المنتخبات.

مباراة منتخب السعودية والمكسيك

وتنطلق المباراة في التاسعة مساء على ملعب استاد “لوسيل”، ومن المقرر أن يتم نقلها على بين سبورت المفتوحة، ويدخل منتخب السعودية مباراة الليلة وهو في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 3 نقاط، جمعها من الفوز في مباراة الجولة الأولى أمام الأرجنتين بنتيجة 1/2، والخسارة في الجولة الثانية أمام بولندا بهدف دون رد..أما منتخب المكسيك فيحتل المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة، جمعها من مباراتين، خسر واحدة أمام الأرجنتين بنتيجة 0/2، وتعادل في الأولى أمام بولندا 0/0.

وفي نفس التوقيت يدخل منتخب الأرجنتين راقصو التانجو بقيادة ليونيل ميسي فيسعى مواجهة من العيار الثقيل أمام منتخب بولندا بحثاً عن تحقيق الفوز، وحصد نقاط المباراة الثلاث، لضمان التأهل وتفادى أي مفاجآت، خصوصا أن الخسارة تعنى توديع البطولة، أما التعادل فيدخل الفريق في حسابات نتائج مواجهة السعودية والمكسيك، ليحتاج إلى خسارة السعودية لضمان التأهل.

بيمنا تدخل بولندا مواجهة الليلة وهو في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، جمعها من مباراتين تعادل في الأولى أمام المكسيك 0/0، وفاز في الثانية أمام السعودية بنتيجة 0/2، أما منتخب الأرجنتين فيحتل المركز الثاني برصيد 3 نقاط، جمعها من مباراتين، خسر الأولى أمام السعودية بنتيجة 1/2، وفاز في الثانية أمام المكسيك بنتيجة 0/2.

ويأمل منتخب البولندا في حسم التأهل خلال مواجهة الليلة، والإطاحة بأحد المنتخبات المرشحة لحصد اللقب، خصوصا أن الفوز يرفع رصيده إلى 7 نقاط، ينفرد بها بصدارة المجموعة، بينما التعادل يضمن له التأهل برصيد 5 نقاط.