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قبل انطلاق بطولة إفريقيا : رسالة محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي للجمهور المصري

أحمد المدبولي

حرص محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر على توجيه رسالة للجماهير المصرية قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية.

البطولة التي ستبدأ بعد أيام قليلة، حرص الشناوي على توجيه رسالة إلى جمهور الزمالك والأهلي والكرة المصرية بصفة عامة، حيث كتب..

وعبر صفحته الشخصية على فيسبوك كتب محمد الشناوي موجهاً رسالته :

لا يوجد الوان أو انتماءات إلا لمنتخب مصرنا الحبيبة .. فلكم منا كل الاحترام والجهد والتضحية ولا نطلب إلا الدعم والمساندة التي لها أبلغ الأثر في نفوس لاعبي منتخب مصر …

فلا صوت اعلى من صوت ام الدنيا .. فريق و جمهور واحد

قبل انطلاق بطولة إفريقيا : رسالة محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي للجمهور المصري

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عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.

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