“قبل النفاذ” موعد ورابط حجز تذاكر مباراة الهلال والعدالة 23-5-2023 في دوري روشن للمحترفين

يواجه فريق الهلال فريق العدالة في مباراة قوية لحساب الجولة الثامنة والعشرين من دوري روشن للمحترفين، وتقام المباراة على ملعب استاد الأمير عبد الله بن الجلوي، الملعب الخاص بفريق العدالة، تقام المباراة يوم الثلاثاء 23-5-2023، ويسعى الهلال للفوز في المباراة وضمان أحد المراكز المؤهلة مباشرة لدوري أبطال آسيا في الموسم القادم بعد إقتراب الاتحاد من حسم لقب الدوري، ويأتي خلفه فريق النصر ثانياً، ثم الشباب في المركز الثالث، بينما يقبع الهلال في المركز الرابع في دوري روشن للمحترفين موسم 2022-2023، من جانبه يسعى العدالة إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الهلال للهروب من دائرة الهبوط حيث يقبع الفريق في المركز الرابع عشر في بطولة الدوري.

موعد مباراة الهلال والعدالة

تقام مباراة الهلال والعدالة يوم الثلاثاء 23-5-2023 على ملعب الأمير عبد الله بن الجلوي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ومصر وقطر، وفي تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت الإمارات، بينما تبدأ صافرة المباراة في الساعة 5 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والعدالة

يمكنك حجز تذاكر مباراة الهلال والعدالة من خلال منصة TicketMX من خلال الخطوات الآتية:

الدخول إلى منصة TicketMX من خلال ” هذا الرابط “.

“. قم بالضغط على احجز الآن الذي سينقلك إلى رابط تسجيل الدخول.

قم بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد على المنصة.

قم بإختيار فئة التذاكر والمكان الذي تريده.

قم باختيار طريقة مناسبة للدفع وقم بطباعة التذاكر.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والعدالة

يتم نقل جميع مباريات دوري روشن للمحترفين هذا الموسم 2022-2023 عبر شبكة قنوات SSC SPORTS السعودية، كما يمكنك مشاهدة المباراة بجودة عالية وبدون تقطيع عبر تطبيق SHAHID VIP.