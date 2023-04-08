قبل المباراة النارية.. تعرف على مقارنة بين الأهلى وبيراميدز قبل نهائي الكأس

يتردد الحديث داخل أروقة النادي الأهلي في هذه الأثناء حول مباراته المرتقبة ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر، المقرر إقامتها في الساعة التاسعة والربع مساءً يوم الاثنين القادم على استاد القاهرة الدولي، وقد تأهل الفريق الأحمر إلى المباراة النهائية بعد تخطي حامل اللقب الزمالك بركلات الترجيح، فيما تغلب بيراميدز على سموحة وتأهل بدوره للنهائي، ويسعى بيراميدز لتحقيق أول بطولة في تاريخه، فيما يرغب الأهلي في استعادة اللقب الذي غاب عنه منذ عام 2020.

مشوار الفريقين بالدوري المصري

بعد خوض 19 مباراة، يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة، بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه، حيث فاز الفريق في 14 مباراة وتعادل في 5 مواجهات دون أن يتلقى أي هزيمة، وسجل لاعبوه 35 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 7 أهداف، وما زال لديه 4 مباريات مؤجلة.

أما فريق بيراميدز فيحتل المركز الثالث برصيد 40 نقطة، بعد لعب 22 مباراة، حيث فاز في 11 لقاءً وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 4 مباريات، وسجل لاعبوه 30 هدفًا، واستقبلت شباكه 16 هدفًا.

المقارنة على المستوى الإفريقي

انطلق الأهلي في مشواره في دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم بفوز مهم على اتحاد المنستيري التونسي بهدف نظيف في مباراة الذهاب بتونس، وتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف نظيفة في مباراة الإياب بالقاهرة.

لكنه خسر في المباراة التالية أمام الهلال بنتيجة هدف دون رد، وتعادل مع صن داونز بطل جنوب أفريقيا بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة، وفي الجولة الرابعة، حقق فوزًا كبيرًا على القطن الكاميروني بثلاثية دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى.

لكنه تلقى هزيمة قاسية أمام صن داونز بخماسية مقابل هدفين في المباراة الخامسة، ثم حقق فوزًا كبيرًا على القطن الكاميروني بأربعة أهداف نظيفة في ملعب الأخير. وختم مبارياته في دور المجموعات بفوز مريح على الهلال السوداني بثلاثية دون رد، ليتأهل لدور ربع النهائي ويلتقي مع الرجاء المغربي.

وبدأ فريق بيراميدز مشواره في بطولة الكونفدرالية لهذا الموسم بفوز مهم ذهاباً على هلال الساحل السوداني بنتيجة 2-0، وتمكن من تحقيق الفوز بنتيجة 7-0 في مباراة الإياب في دور الـ32.

وفي دور الـ32 مكرر، حقق بيراميدز الفوز على فريق نيجيليك النيجيري بنتيجة 1-0 ذهاباً و3-0 في مباراة الإياب.

وفي مرحلة دور المجموعات، تعادل بيراميدز مع الجيش الملكي المغربي 2-2 في مباراته الأولى في القاهرة، ثم تعادل مع فيوتشر بهدف لمثله في مباراته الثانية.

واستطاع بيراميدز الفوز على إسكو دي كارا بهدف نظيف في مباراته الثالثة، وحقق الفوز أيضاً على نفس الفريق بنتيجة 4-1 في مباراة الإياب.

وخسر بيراميدز أمام الجيش الملكي المغربي بهدف دون رد في مباراته الرابعة، ولكنه تمكن من تحقيق الفوز على فيوتشر بنتيجة 2-1 في مباراته الأخيرة ليتأهل لربع النهائي ويواجه مارومو جالانتس الجنوب أفريقي.