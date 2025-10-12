قبل الكلاسيكو.. تفاصيل وسر خلاف هانز فليك ونجم الفريق

قالت عدة تقارير صحفية إسبانية أن هناك توتر خلف الكواليس بين النجم الشاب لامين يامال ومدرب برشلونة هانزى فليك، بسبب الطريقة التى أدار بها الأخير إصابة اللاعب فى بداية الموسم، ما جعل ذلك يؤثر بشكل واضح على أدائه وتطور مستواه.

ووفق تقرير لبرنامج “إل لارجيرو”، فإن العلاقة بين يامال والجهاز الفني تعيش مرحلة دقيقة، بعد أن شعر اللاعب صاحب الـ17 عامًا أن حالته البدنية لم تتم إدارتها بالشكل الأمثل، وهو ما تسبب في تراجع مستواه.

وأكد التقرير أن بداية الأزمة تعود إلى الأسابيع الأولى من الموسم الجاري، عندما تعرض يامال لإصابة عضلية خفيفة خلال إحدى المباريات، لكن رغم عدم جاهزيته الكاملة، قرر فليك الدفع به في لقاءات مهمة، هذا القرار أدى إلى تفاقم الإصابة وأشعل حالة من الاستياء لدى اللاعب وفريقه.

و يرى فليك أن إشراك يامال تدريجيًا كان ضروريًا للحفاظ على جاهزيته الذهنية والبدنية، خاصة مع ضغط المباريات المحلية والقارية، ومع ذلك، لم تنجح هذه الاستراتيجية، حيث لم يتمكن النجم الواعد من استعادة مستواه المميز الذي قدمه في الموسم الماضي.

وبالرغم من التقارير التي تطرقت لوجود خلاف بين الطرفين، لكن مصادر مقربة من النادي أن الأجواء لا تزال قابلة للتحسن، وأن إدارة برشلونة تتحرك لاحتواء الموقف، في ظل قناعتها بأهمية الحفاظ على العلاقة بين فليك ويامال، خاصة وأن الأخير يُعد ركيزة أساسية في مشروع النادي للمستقبل.