قبل الإنطلاقة.. الذكاء الإصطناعي يرشح الأندية الأقرب للفوز بدوري أبطال اوروبا

جاء نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، في صدارة قائمة الأندية المرشحة للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في موسمه الجديد 2025 – 2026، وفق تحليل الذكاء الاصطناعي لشبكة “أوبتا”.

ومن المقرر أن يبدأ الموسم الجديد من دوري الأبطال يوم الثلاثاء 16 سبتمبر الجاري.

تحليلات الذكاء الاصطناعي

وأشارت تحليلات الذكاء الاصطناعي التي أجرتها شبكة “أوبتا” أن نادي ليفربول هو المرشح الأبرز للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بنسبة تصل لـ 20.4%، متفوقًا على أقرب منافسيه فريق أرسنال صاحب المركز الثاني بنسبة 16%.

بينما جاء حامل اللقب باريس سان جيرمان، ثالثًا بنسبة 12%، في سعيه للحفاظ على اللقب في النهائي المرتقب في بودابست.

بينما تواجد برشلونة في المركز الرابع بالتساوي مع مانشستر سيتي، بنسبة 8.4% لكل منهما، رغم خروج السيتيزينز من ملحق دور الـ16 في النسخة الماضية.

ريال مدريد بالمركز الخامس

وتواجد نادي ريال مدريد بالمركز الخامس بنسبة 5.8% فقط، في ظل توقعات بصعوبة تأهله إلى دور الـ16، بعد مشواره المتعثر في الموسم الماضي.

وتبرهن هذه التوقعات على سيطرة واضحة للدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ضمّت قائمة العشرة الأوائل خمسة من أصل ستة فرق إنجليزية مشاركة في البطولة.

فإلى جانب ليفربول وأرسنال ومانشستر سيتي، ظهر تشيلسي بنسبة 7%، ونيوكاسل بنسبة 3%.