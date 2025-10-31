قبل إنضمامه للريدز.. كريستال بالاس يستقر على بديل جوهي

من الواضح ان نادي كريستال بالاس الإنجليزي يجهز العدة من الآن لرحيل قائده مارك جوهي مدافع الفريق ، وذلك عبر توفير بديل له خاصة ان اللاعب كان قريبا من الرحيل الي ليفربول في الصيف الماضي.

من ناحيته قال أوليفر جلاسنر مدرب كريستال بالاس في تصريحات لموقع team talk الإنجليزي أن جويهي، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم، سيرحل، وهو ما أثار صراعا على مدافع من نفس المستوى، وكشفت تقارير إعلامية ان كريستال بالاس يستهدف ناثان آكي لاعب مانشستر سيتي كبديل بارز في الصيف المقبل.

كريستال بالاس يلجأ إلى الهولندي

ووسط وجود إحتمالات بإقتراب انضمام جويهي إلى ليفربول أو بايرن ميونيخ أو ريال مدريد، لجأ كريستال بالاس إلى الدولي الهولندي أكي البالغ من العمر 30 عامًا، وكشف الموقع أن مانشستر سيتي منفتح على بيع آكي، الذي بدأ مباراة واحدة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن هذا الموسم، وسيكون لديه عام واحد فقط متبقي في عقده في صيف 2026.

ويفكر كريستال بالاس في البداية في ضم مانويل أكانجي من مانشستر سيتي، لكنه الآن ينظر إلى أكي كبديل قوي وسط حالة عدم اليقين في السوق.

ومن الواضح أن مستقبل أكي غير مؤكد، في ظل اهتمام العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك نيوكاسل وإيفرتون ووست هام.