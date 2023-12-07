قائمة نادي الاتحاد السعودي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023 أمام فريق أوكلاند سيتي
أعلن نادي الاتحاد السعودي عن قائمة الفريق التي ستشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي ستقام في السعودية.
قائمة الاتحاد لكأس العالم للأندية
وجاءت قائمة فريق الاتحاد كالتالي:
حراسة المرمى: عبدالله المعيوف، أسامة المرمش، مارسيلو غروي.
خط الدفاع: عمر حوساوي، لوبيز فيليبي، زكريا حوساوي، مهند الشنقيطي، حسن كادش، أحمد حجازي، أحمد بامسعود، مد الله العليان.
خط الوسط: سلطان الفرحان، نغولو كانتي، فابينيو، إيغور كورونادو، جوتا، فيصل الغامدي، مروان الشافعي، عبد الرحمن العبود، صالح العامري.
لاعبي الهجوم: كريم بنزيما، رومارينيو، عبد الرزاق حمد الله.
ستقام مباراة نادي الاتحاد السعودي في كأس العالم للأندية ضد فريق أوكلاند سيتي يوم 12 ديسمبر في تمام الساعة التاسعة مساء.
والفائز من مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي سيواجه النادي الأهلي المصري يوم 15 ديسمبر.
أبطال #الدوري_الاستثنائي_العالمي 🏆
6 أيام على انطلاق كأس العالم للأندية – السعودية 2023 🇸🇦 ⏳
– اقتربنا أكثر 🤩#العميد_في_كاس_العالم#هلا_بالأبطال pic.twitter.com/zLZDCHJJJw
— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) December 6, 2023