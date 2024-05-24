مفاجآت نارية في قائمة منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو
كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل مثيرة تتعلق بقائمة منتخب مصر المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة.
قائمة منتخب مصر قبل لقائي بوركينا فاسو وغينيا بيساو
وأوضح شوبير خلال برنامجه “ملعب أون تايم” على قناة “أون تايم سبورتس 1” أن القائمة الطويلة التي تضمنت العديد من اللاعبين المحترفين ولاعبي الدوري المصري ليست نهائية. هذه الخطوة تتم عادة للحصول على قرار وزاري للسفر، وبعد ذلك يختار المدرب الأسماء النهائية التي ستشارك في المباريات.
وأشار شوبير إلى أن هناك بعض الأسماء التي انضمت للقائمة ولكن لم تظهر في القائمة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي. هؤلاء اللاعبين من المتوقع أن ينضموا إلى المعسكر المقبل للمنتخب استعدادًا لمواجهة بوركينا فاسو وغينيا بيساو في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا.
مصر تستعد لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو
يأتي هذا في إطار استعدادات المنتخب المصري لخوض المباراتين الحاسمتين، حيث يهدف الفريق لتحقيق نتائج إيجابية لضمان التأهل للبطولة العالمية.
إليك قائمة منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيسا:
|الفئة
|اللاعبون
|المحترفين
|محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش، تريزيجيه، محمد شريف، حمدي فتحي، أحمد حجازي، محمد النني
|النادي الأهلي
|حسين الشحات، محمد هاني، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد، ياسر إبراهيم، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا، رامي ربيعة، أكرم توفيق، مصطفى شوبير، محمد الشناوي، أحمد عبد القادر، عمر كمال، محمود كهربا
|الزمالك
|محمد عواد، أحمد زيزو، مصطفى شلبي، أحمد فتوح، محمد صبحي، عبدالله السعيد، ناصر ماهر، عمر جابر، نبيل عماد دونجا، أحمد حمدي
|الإسماعيلي
|عبد الرحمن مجدي، نادر فرج، عمر الساعي
|بيراميدز
|علي جبر، مصطفى فتحي، أحمد الشناوي، محمد حمدي، محمود صابر، إبراهيم عادل، رمضان صبحي، محمد رضا بوبو
|مودرن فيوتشر
|محمد ربيعة، أحمد عاطف، غنام محمد، جنش
|المصري
|محمود جاد، باهر المحمدي، محمد الشامي، ميدو جابر
|الاتحاد السكندري
|المهدي سليمان
|البنك الأهلي
|محمد هلال
|إنبي
|أحمد أوفا
|زد
|مصطفى زيكو