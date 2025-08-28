قائمة منتخب فرنسا لمباراتي أوكرانيا وآيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026

أعلن ديدييه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي لكرة القدم، القائمة الرسمية لفريقه التي ستخوض مباريات فترة التوقف الدولي المقبلة، استعدادًا لمواجهات حاسمة في إطار تصفيات كأس العالم 2026، والتي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

مفاجآت في اختيارات ديشامب للتصفيات

وسيبدأ منتخب الديوك مشواره في هذه الفترة الدولية بمواجهة قوية أمام منتخب أوكرانيا يوم 5 سبتمبر المقبل، قبل أن يلتقي نظيره الآيسلندي في مباراة أخرى لا تقل أهمية ضمن منافسات المجموعة الثانية من التصفيات.

القائمة التي كشف عنها ديشامب لم تخلُ من المفاجآت، حيث قرر المدير الفني استبعاد المهاجم الصاعد هوجو إيكتيكي، المنتقل حديثًا إلى صفوف ليفربول قادمًا من أينتراخت فرانكفورت، رغم الأداء الجيد الذي ظهر به اللاعب وتسجيله 3 أهداف في 3 مباريات رسمية بقميص الريدز.

حراسة المرمى: لوكاس شوفالييه (باريس سان جيرمان) – مايك مينيان (إي سي ميلان) – بريس سامبا (ستاد رين).

خط الدفاع: لوكاس ديني (أستون فيلا) – مالو جوستو (تشيلسي) – إبراهيما كوناتي (ليفربول) – جول كوندي (برشلونة) – لوكاس هيرنانديز (باريس سان جيرمان) – ثيو هيرنانديز (الهلال السعودي) – ويليام ساليبا (آرسنال) – دايوت أوباميكانو (بايرن ميونخ).

خط الوسط: ديزيريه دوي (باريس سان جيرمان) – مانو كوني (روما) – أدريان رابيو (أولمبيك مارسيليا) – أوريليان تشواميني (ريال مدريد) – خيفرين تورام (يوفنتوس).

خط الهجوم: ماجنيس أكليوش (موناكو) – برادلي باركولا (باريس سان جيرمان) – ريان شرقي (مانشستر سيتي) – عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان) – كيليان مبابي (ريال مدريد) – مايكل أوليس (بايرن ميونخ) – ماركوس تورام (إنتر ميلان).