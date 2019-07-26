قائمة فريق الزمالك لمواجهة الأهلى فى مباراة القمة 118 فى ختام الدوري المصري

استقر المدير الفني لفريق الزمالك على القائمة النهائية التى سيخوض بها مباراة القمة 118 ضد النادي الأهلى فى ختام بطولة الدوري العام المصري هذا الموسم والتي توج بها الأهلى عقب الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، فى حين حسم الزمالك المركز الثاني برصيد 72 نقطة بعد الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وينتظم فريق الزمالك فى معسكر مغلق بمدينة برج العرب من اليوم الجمعة استعداداً للقمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك والتي ستقام يوم الأحد 28 يوليو على ملعب برج العرب فى الثامنة مساءً، وتعتبر هذه المباراة تحصيل حاصل بعدما حسم الأهلى اللقب، ولكنها بطولة خاصة بين قطبي الكرة المصرية لها حسابات خاصة عند جماهير الفريقين، وتعد ذات أهمية أكبر للزمالك حيث أن الفوز بها يعتبر تعويض للجماهير على خسارة الدوري.

يدخل فريق الزمالك مباراة القمة رقم 118 بنفس التشكيل والقائمة التى خاض بها الفريق لقاء الإسماعيلي ما عدا اللاعب دخول محمد عبد السلام بدلاً من حازم إمام ويغيب عن قائمة الزمالك كل من محمود عبد الرحيم جنش حارس المرمي للإصابة، ويوسف أوباما للإيقاف ومصطفى فتحي، وخالد بوطيب لعدم الجاهزية، وحازم إمام وبهاء مجدى لأسباب فنية.

وتضم قائمة فريق الزمالك لمواجهة الأهلى فى مباراة القمة رقم 118 فى ختام الدوري المصري كل من:

فى حراسة المرمى: عماد السيد، وعمر صلاح.

فى خط الدفاع: حمدي النقاز، وعبد الله جمعة، ومحمود علاء ومحمود حمدي “الونش” ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام.

فى خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن.

فى خط الوسط المهاجم : محمد إبراهيم وأحمد مدبولي وأحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن وأيمن حفني ومحمد عنتر.

فى خط الهجوم: حميد أحداد، وعمر السعيد.

وكان فريق الأهلى قد حسم لقب بطولة الدوري للمرة 41 فى تاريخه برصيد 77 نقطة بفارق 5 نقاط عن الزمالك أقرب المنافسين وصاحب المركز الثاني برصيد 72 نقطة.