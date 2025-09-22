أخبار الرياضة

عاجل : قائمة ريال مدريد لمباراة ليفانتي غداً

أحمد المدبولي

أعلن المدير الفني لريال مدريد تشابي ألونسو عن قائمة الفريق التى ستواجه ليفانتي.

 

هذه المباراة المقررة غداً الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني الممتاز.

 

ويخوض ريال مدريد اللقاء خارج أرضه أمام ليفانتي في مواجهة قوية يسعى خلالها الفريق الملكي لتعزيز صدارته.

 

وجاءت قائمة ريال مدريد على النحو التالي :

 

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، ألفارو كايريراس، دين هويسن، راؤول أسينسيو، داني كارفاخال، خيمينيز، فران جارسيا.

خط الوسط: أوريلين تشواميني، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي، جود بيلينجهام، أردا جولر، داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو جوس، إندريك، جونزالو جارسيا، فرانكو ماستانتونو، إبراهيم دياز.

