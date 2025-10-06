قائمة تاريخية.. الفرعون المصري يتفوق على الأسطورة البرتغالية رونالدو برقم مميز

يوجد في جعبة الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، سجلًا مميزًا في تاريخ الدوري الإنجليزي خلال آخر ربع قرن، حيث تفوق على العديد من نجوم الكرة، وعلى رأسهم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، من حيث التتويج بلقب أفضل لاعب في الموسم.

الملك المصري يحكم الدوري الإنجليزي

ونجح محمد صلاح، الملك المصري كما يُطلق عليه، في حصد جائزة أفضل لاعب في إنجلترا ثلاث مرات في مواسم 2017-2018، 2021-2022، و2024-2025، ليحفر اسمه بين أعظم أساطير البريميرليج.

بينما حصدها كريستيانو رونالدو، أسطورة مانشستر يونايتد في الجيل الذهبي، مرتين في مواسم 2006-2007 و2007-2008، مؤكدًا مكانته كأحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي.

ومنذ بداية البريميرليج الحديث، ارتبطت جائزة أفضل لاعب في إنجلترا بأسماء صنعت تاريخ اللعبة، من المدافعين المهيبين إلى المهاجمين الذين أضاءوا الملاعب بإبداعاتهم، حيث إنه إلى جانب صلاح ورونالدو، تضم قائمة الفائزين أسماء بارزة مثل تييري هنري، جاريث بيل، كيفن دي بروين، رياض محرز وفيرجيل فان دايك، مما يجعل الجائزة لها تاريخ طويل من التألق والمنافسة القوية.

محمد صلاح الأكثر تتويجًا بلقب الأفضل فى إنجلترا

ووفقا لتقرير نشرته شبكة LenteDeportiva العالمية فإن قائمة جميع الفائزين بجائزة الأفضل فى إنجلترا منذ موسم 1999-2000 هي..

موسم 1999-2000: روي كين – مانشستر يونايتد

موسم 2000-2001: تيدي شيرينجهام – مانشستر يونايتد

موسم 2001-2002: رود فان نيستلروي – مانشستر يونايتد

موسم 2002-2003: تييري هنري – أرسنال

موسم 2003-2004: تييري هنري – أرسنال

موسم 2004-2005: جون تيري – تشيلسي

موسم 2005-2006: ستيفن جيرارد – ليفربول

موسم 2006-2007: كريستيانو رونالدو – مانشستر يونايتد

موسم 2007-2008: كريستيانو رونالدو – مانشستر يونايتد

موسم 2008-2009: رايان جيجز – مانشستر يونايتد

موسم 2009-2010: واين روني – مانشستر يونايتد

موسم 2010-2011: جاريث بيل – توتنهام هوتسبير

موسم 2011-2012: روبن فان بيرسي – أرسنال

موسم 2012-2013: جاريث بيل – توتنهام هوتسبير

موسم 2013-2014: لويس سواريز – ليفربول

موسم 2014-2015: إيدين هازارد – تشيلسي

موسم 2015-2016: رياض محرز – ليستر سيتي

موسم 2016-2017: نجولو كانتي – تشيلسي

موسم 2017-2018: محمد صلاح – ليفربول

موسم 2018-2019: فيرجيل فان دايك – ليفربول

موسم 2019-2020: كيفن دي بروين – مانشستر سيتي

موسم 2020-2021: كيفن دي بروين – مانشستر سيتي

موسم 2021-2022: محمد صلاح – ليفربول

موسم 2022-2023: إيرلينج هالاند – مانشستر سيتي

موسم 2023-2024: فيل فودين – مانشستر سيتي

موسم 2024-2025: محمد صلاح – ليفربول