نشرت صحيفة صن الإنجليزية قائمة بأسماء أكثر 10 لاعبيين تحقيقاً للأرباح علي موقع إنستجرام، وتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي القائمة، حيث يتقاضي النجم البرتغالي 784 ألف دولار عن كل منشور يقوم بنشره علي حسابه في إنستجرام.

حيث يبلغ عمر هداف نادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو 34 عاماً، ويبلغ عدد متابعيه علي إنستجرام 173 مليون متابع حول العالم.

المركز الثاني والثالث تحقيقاً للأرباح علي إنستجرام

ثم جاء في المركز الثاني النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث يحصل على 580 ألف دولار على كل منشور ينشره علي حسابه في إنستجرام، ويبلغ عدد متابعيه 121 مليون متابع من جميع أنحاء العالم.

ثم جاء في المركز الثالث النجم الأرجنتيني وهداف برشلونة الساحر ليونيل ميسي، بالرغم من أن عدد متابعيه 123 مليون متابع علي إنستجرام، أكثر من صاحب المركز الثاني نيمار دا سيلفا، حيث يحصل ليونيل ميسي علي 521 ألف دولار علي كل منشور علي موقع إنستجرام.

قائمة بأسماء أكثر 10 لاعبيين تحقيقاً للأرباح علي إنستجرام

1- كريستيانو رونالدو (173 مليون متابع ) – 784 ألف دولار.

2- نيمار دا سيلفا ( 121 مليون متابع ) – 580 ألف دولار.

3- ليونيل ميسي ( 123 مليون متابع ) – 521 ألف دولار.

4- ديفيد بيكهام ( 57 مليون متابع ) – 287 ألف دولار.

5- ليبرون جيمس “نجم كرة السلة” ( 50 مليون متابع ) – 219 ألف دولار.

6- رونالدينيو ( 47 مليون متابع ) -206 ألف دولار.

7- جاريث بيل ( 40 مليون متابع ) – 175 ألف دولار.

8- زلاتان إبراهيموفيتش ( 37 مليون متابع ) – 161 ألف دولار.

9- فيرات كوهلي “نجم كريكيت هندي” ( 36 مليون متابع ) – 158 ألف دولار.

10- لويس سواريز ( 34 مليون متابع ) – 148 ألف دولار.

وبهذا يكون المتصدر للقائمة هو النجم البرتغالي وهداف نادي يوفنتوس الإيطالي اللاعب كريستيانو رونالدو.