قائمة المرشحون لجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025

هيمنة سعودية لافتة على قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024/2025، بعد موسم استثنائي شهد تتويج الأهلي السعودي بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه، وتواجد ثلاثة أندية سعودية في نصف النهائي.

🏆 أبرز الملاحظات حول القائمة:

✅ تفوق الأندية السعودية:

5 لاعبين من أندية سعودية (النصر، الهلال، الأهلي) ضمن القائمة النهائية المكونة من 10 لاعبين.

من أندية سعودية (النصر، الهلال، الأهلي) ضمن القائمة النهائية المكونة من 10 لاعبين. الأهلي يتصدر المشهد بحضور رياض محرز و روبرتو فيرمينو ، بعد مساهمتهما في التتويج باللقب.

و ، بعد مساهمتهما في التتويج باللقب. الهلال ممثل بـ سالم الدوسري ، أحد أبرز لاعبي البطولة.

، أحد أبرز لاعبي البطولة. النصر ممثل بأيقونة البطولة، كريستيانو رونالدو، الذي قدّم مستويات هجومية مذهلة.

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🔟 لاعبين مُرشحين لجائزة اللاعب الأفضل في #دوري_أبطال_آسيا_النخبة برعاية @SaudiTourism 🤩 صوّت الآن للاعب الأفضل عبر الرابط 🔗https://t.co/tKhMJxFawS — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) June 10, 2025

🌍 حضور آسيوي متنوع:

أكرم عفيف (السد القطري) الوحيد من خارج الدوري السعودي في المنطقة العربية.

(السد القطري) الوحيد من خارج الدوري السعودي في المنطقة العربية. وجود آسيوي بارز من شرق القارة عبر لاعبي كاواساكي فرونتالي، مارسينيو و سوتا ميورا .

و . نيل إيثيريدج (بوريرام) وجاسر أساني (جوانغجو) وأندرسون لوبيز (يوكوهاما) يضيفون طابعًا تنوّعيًا للقائمة.

🏅 هل يفوز رونالدو؟

رغم المنافسة القوية، فإن كريستيانو رونالدو يبدو المرشح الأوفر حظًا:

سجّل أهدافًا حاسمة في مراحل متقدمة.

ساهم بوضوح في بلوغ النصر نصف النهائي.

يمتلك قاعدة جماهيرية قد ترجّح كفة التصويت الشعبي إن دخل عامل التصويت ضمن آلية الاختيار.

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