قائمة المرشحون لجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025
هيمنة سعودية لافتة على قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024/2025، بعد موسم استثنائي شهد تتويج الأهلي السعودي بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه، وتواجد ثلاثة أندية سعودية في نصف النهائي.
🏆 أبرز الملاحظات حول القائمة:
✅ تفوق الأندية السعودية:
- 5 لاعبين من أندية سعودية (النصر، الهلال، الأهلي) ضمن القائمة النهائية المكونة من 10 لاعبين.
- الأهلي يتصدر المشهد بحضور رياض محرز وروبرتو فيرمينو، بعد مساهمتهما في التتويج باللقب.
- الهلال ممثل بـ سالم الدوسري، أحد أبرز لاعبي البطولة.
- النصر ممثل بأيقونة البطولة، كريستيانو رونالدو، الذي قدّم مستويات هجومية مذهلة.
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🔟 لاعبين مُرشحين لجائزة اللاعب الأفضل في #دوري_أبطال_آسيا_النخبة برعاية @SaudiTourism 🤩
صوّت الآن للاعب الأفضل عبر الرابط 🔗https://t.co/tKhMJxFawS
— دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) June 10, 2025
🌍 حضور آسيوي متنوع:
- أكرم عفيف (السد القطري) الوحيد من خارج الدوري السعودي في المنطقة العربية.
- وجود آسيوي بارز من شرق القارة عبر لاعبي كاواساكي فرونتالي، مارسينيو وسوتا ميورا.
- نيل إيثيريدج (بوريرام) وجاسر أساني (جوانغجو) وأندرسون لوبيز (يوكوهاما) يضيفون طابعًا تنوّعيًا للقائمة.
🏅 هل يفوز رونالدو؟
رغم المنافسة القوية، فإن كريستيانو رونالدو يبدو المرشح الأوفر حظًا:
- سجّل أهدافًا حاسمة في مراحل متقدمة.
- ساهم بوضوح في بلوغ النصر نصف النهائي.
- يمتلك قاعدة جماهيرية قد ترجّح كفة التصويت الشعبي إن دخل عامل التصويت ضمن آلية الاختيار.
ما المنتخبات المتأهلة للملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026؟
|اللاعب
|النادي
|كريستيانو رونالدو
|النصر السعودي
|سالم الدوسري
|الهلال السعودي
|رياض محرز
|الأهلي السعودي
|روبرتو فيرمينو
|الأهلي السعودي
|أكرم عفيف
|السد القطري
|سوتا ميورا
|كاواساكي فرونتالي
|جاسر أساني
|جوانغجو
|أندرسون لوبيز
|يوكوهاما مارينوز
|نيل إيثيريدج
|بوريرام
|مارسينيو
|كاواساكي فرونتالي