قائمة الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023 في المملكة وتفاصيل موعد انطلاق البطولة

تترقب جماهير كرة القدم حول العالم بفارغ الصبر انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2023، بعدما كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” عن الفرق المتأهلة للمشاركة في هذه البطولة المرموقة، والتي ستقام في المملكة العربية السعودية عام 2023.

تُعد بطولة كأس العالم للأندية من أبرز وأقوى البطولات العالمية التي تجمع بين أبطال الاتحادات القارية لكرة القدم، بالإضافة إلى بطل دوري الدولة المُضيفة. ستستضيف المملكة العربية السعودية النسخة العشرون من البطولة، وستشهد مشاركة 7 فرق من مختلف أنحاء العالم. سنتعرف الآن على الفرق المتأهلة لهذه البطولة المميزة وموعد انطلاقها.

الفرق المشاركة في البطولة

تم الكشف عن قائمة الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023، حيث ستشارك سبعة فرق من مختلف قارات العالم في هذه البطولة التي ستُقام في المملكة العربية السعودية، الفرق المؤهلة هي:

الفريق السعودي، بطل الدوري السعودي للمحترفين وممثل البلد المضيف.

أوكلاند سيتي، بطل أوقيانوسيا.

أوراوا ريد دايموندز، بطل دوري أبطال آسيا.

كلوب ليون، بطل الكونكاكاف.

مانشستر سيتي، بطل دوري أبطال أوروبا.

الأهلي، بطل دوري أبطال إفريقيا.

وسيتم تحديد الفائز في بطولة كوبا ليبرتادوريس 2023، بطل أمريكا الجنوبية في الرابع من نوفمبر 2023.

موعد انطلاق البطولة

تم تحديد موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2023 في المملكة العربية السعودية، ستُقام البطولة في نسختها العشرين خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر 2023، ومن المتوقع أن تُجرى قرعة البطولة في منتصف نوفمبر 2023 لتحديد جدول المباريات.

كأس العالم للأندية 2023

ستقام بطولة كأس العالم للأندية 2023 في نسختها العشرين، وسيتم الاحتفاظ بنظام البطولة الحالي، ستشهد المسابقة مشاركة 7 فرق من 6 قارات مختلفة، بالإضافة إلى الفريق المحلي الفائز بدوري الدولة المضيفة، يبدأ الدور التمهيدي للبطولة بمباراة بين الفريق المضيف وممثل أوقيانوسيا ذو التصنيف الأقل.

يعتبر النادي الأهلي المصري هو الفريق السادس المتأهل للبطولة، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي، حيث حقق الفوز على الوداد المغربي وأصبح أكثر الأندية فوزًا باللقب بإجمالي 11 مرة.