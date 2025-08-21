قائمة الزمالك لمباراة مودرن سبورت، عاجل
أعلن الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا قائمة الفريق استعداداً لمواجهة مودرن سبورت.
اللقاء المقرر له في التاسعة مساء غدٍ الخميس على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.
وضمت قائمة الزمالك للمباراة كلاً من:
حراسة المرمى : محمد صبحى * محمد عواد * محمود الشناوي فى حراسة المرمى.
خط الدفاع : أحمد فتوح * محمود بنتايك * محمود حمدي “الونش” * حسام عبد المجيد * محمد إسماعيل * صلاح مصدق * عمر جابر.
خط الوسط : نبيل عماد دونجا * محمد شحاتة * محمد السيد * سيف جعفر * ناصر ماهر * عبد الله السعيد * أحمد شريف * شيكو بانزا * خوان ألفينا بيزيرا * آدم كايد.
خط الهجوم : ناصر منسي * عدي الدباغ.