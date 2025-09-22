أخبار الرياضة

عاجل : قائمة الاهلى لمباراة حرس الحدود غداً

أحمد المدبولي

أعلن عماد النحاس المدير الفني لفريق الأهلي قائمة اللاعبين استعدادًا لمواجهة حرس الحدود المقررة غداً الثلاثاء.

 

وفي الخامسة مساء غداً وضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز يلتقى الاهلى وحرس الحدود.

 

وضمت القائمة كلاً من : محمد الشناوي، محمد سيحا، مصطفى شوبير فى حراسة المرمى.

 

ياسين مرعي، عمر كمال، ياسر إبراهيم، محمود حسن تريزيجيه، أحمد رضا، نيتس جراديشار، محمد شريف، أحمد عبد القادر، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، مصطفى العش، أليو ديانج، طاهر محمد طاهر، محمد هاني، حمزة عبد الكريم، مهند أيمن، محمد رأفت عبد العظيم، وهشام مصطفى.

 

وشهدت القائمة عودة أحمد عبد القادر للمرة الأولى منذ بداية الموسم، في خطوة تعزز خيارات الجهاز الفني على المستوى الهجومي.

 

