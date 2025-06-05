قائمة الاهلى لكاس العالم للاندية .. وموقف زيزو

أعلن النادي الأهلي منذ قليل عن القائمة الرسمية للفريق الأول لكرة القدم التي ستخوض بطولة كأس العالم للاندية.

هذه البطولة التى ستقام فى الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو، بمشاركة 32 نادي للمرة الأولى في تاريخ البطولة، تم الاعلان عن قائمة الاهلى وضمت 27 للاعب.

وجاءت قائمة الاهلى التى ستخوض البطولة على النحو الاتى :

حراسة المرمى : محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد سيحا، مصطفي مخلوف.

خط الدفاع : ياسر إبراهيم، أشرف داري، مصطفى العش، محمد هاني، عمر كمال، خالد عبد الفتاح، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، أحمد رمضان.

خط الوسط : أحمد نبيل “كوكا”، مروان عطية، حمدي فتحي، أليو ديانج، محمد مجدي “أفشة”، إمام عاشور، محمد علي بن رمضان، أحمد رضا، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، أشرف بنشرقي، محمود حسن “تريزيجيه”.

خط الهجوم : وسام أبو علي، نيتس جراديشار.

الثنائى وسام أبو علي وأليو ديانج سيلحقوا بالبعثة فى أمريكا، فى الايام القادمة.

وبالنسبة لـ زيزو لاعب الفريق المنتظر، فسيلحق بالبعثة هو الاخر، بعد اعلان التعاقد معه رسمياً من قبل النادى الاهلى بعد مباراة نهائى كاس مصر غداً.