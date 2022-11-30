قائد منتخب المكسيك يدافع عن ليونيل ميسي بعد واقعة إهانة قميص المنتخب

أثار نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي الجدل خلال احتفاله مع فريقه في غرفة الملابس عقب مباراة المكسيك والتي انتهت بفوز منتخب الأرجنتين، حيث ظهر نجم الفريق وهو يرقص وبجواره على الأرض قميص منتخب المكسيك، والذي اعتبره البعض أنها إساءة للمنتخب والشعب المكسيكي، وهو ما أثار حالة من الغضب تجاه نجم الفريق ليونيل ميسي.

ويذكر أن الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز هدد أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي بالضرب والإيذاء بعد تداول مقطع فيديو في غرفة ملابس لاعبي منتخب الأرجنتين والذي أظهر وقوع علم المكسيك على الأرض تحت أقدام ميسي.

وقد دافع قائد منتخب المكسيك أندريس غواردادو عن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي بعد تصاعد واقعة ركل القميص في غرفة ملابس اللاعبين والتي آثارت حالة من الجدل مما دفع مهاجم مكسيكي لإعلانه نيته ضرب ميسي بسبب ركله قميص منتخب بلاده.

وقال أندريس غواردادو للصحفيين: “من المتعارف عليه في غرفة تغيير الملابس، أن يتم رمي القمصان المتعرقة على الأرضية؛ حتى لا توسخ المقاعد، سواء كانت قمصان اللاعبين أنفسهم أو قمصان الفريق الخصم”، وأضاف: “القميص في الفيديو هو قميصي فقد استبدلته مع ميسي”.

وهاجم قائد منتخب المكسيك الملاكم كانيلو، قائلًا: “ربما لا يفهم كانيلو كيف يبدو الأمر في غرفة الملابس، كلامه كان سخيفًا بالنسبة لي”.