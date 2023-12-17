قائد فريق فلومينيسي البرازيلي: الأهلي يلعب بطريقة أوروبية وحديثة

خلال تصريحاته عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي، اشار اللاعب ريكاردو بيرنا، حارس مرمى وقائد فريق فلومينيسي البرازيلي السابق أن لقاء ومواجهة فلومينيسي والأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 سيكون لقاء غير سهل لكلا الفريقين، وسيكون لقاء ممتعا بكل المقاييس.

من مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي - صورة أرشيفية مصدرها موقع صدى البلد

الأهلي فريق كبير ولكن فلومينيسي عريق أيضا

وقال بيرنا إن النادي الأهلي هو فريق معروف في أفريقيا والشرق الأوسط بشكل كبير جدا، لكن نادية فلومينيسي هو فريق كبير أيضا في البرازيل.

وأضاف الأمر مختلف مع الأهلي خاصة أن معنوياته مرتفعة أكثر بكثير من فلومينيسي، والسبب هو الفوز الكبير للأهلي على اتحاد جدة، ولذلك فإننا نعرف أن المباراة ستكون صعبة جدا على فريق فلومينيسي.

قلبي يدق قبل المباراة

وأضاف حارس الفريق البرازيلي السابق:” إن قلبي يدق بشكل كبير جدا بسبب تلك المباراة، وأتمنى أن يفوز فلومينيسي، لكن الأهلي دائما لديه مفاجآت بالجملة، وهذا ما يقلقنا كجماهير في البرازيل.

وأوضح ريكاردو:” كنت مخضوض جدا من طريقة لعب النادي الأهلي الحديثة والأوروبية وكذا غزارة الأهداف بالمباراة، وطرق الضغط التي مارسها الأهلي. ”

طرد موديست قد يكون مفيدا للفريق البرازيلي

وفي نهاية المكالمة أوضح اللاعب بأن حالة طرد الفرنسي موديست لاعب الأهلي خلال مباراته مع اتحاد جدة السعودي في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء سوف تفيد الفريق البرازيلي بشكل كبير، كما أن فلومينيسي يمتلك لاعبين مميزين على ألى مستوى من المهارة من أبرزهم اللاعب فابيو فهو مصدر إطمئنان كبير لدى الجميع.

تعرف على موعد لقاء الفريقين

يذكر أن الأهلي المصري حجز موقعه في المربع الذهبي ببطولة كأس العالم للأندية 2023 المقامة حاليا بالرياض، عقب فوزه التاريخي على اتحاد جدة السعودي 3-1 أول أمس الجمعة، ويلعب غدا الاثنين مباراة للصعود للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، في حلم قد يتحقق للمرة الأولى للفريق القاهري الذي حقق برونزية البطولة في ثلاث مناسبات سابقة، وذلك في المباراة المقررة في تمام الساعة الثامنة مساءا.