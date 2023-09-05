في نيوكاسل.. المنتخب السعودي يواصل استعداداته تحت قيادة مانشيني

في إطار المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2023، التي تنطلق في يناير المقبل، واصل المنتخب السعودي تدريباته في معسكره المقام في مدينة نيوكاسل الإنجليزية، اليوم الثلاثاء.

روبرتو مانشيني-مصدر الصورة: اليوتيوب

روبرتو مانشيني

وبدأ لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية تحت إشراف المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، بتمارين الإحماء، ثم تمرين التمرير والاستحواذ.

وبعدها طبق مانشيني تمارين تكتيكية متنوعة، قبل أن يجري مناورة على كامل مساحة الملعب. واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

ويواصل المنتخب السعودي برنامجه يوم الأربعاء المقبل، بحصة تدريبية مغلقة.

قائمة المنتخب السعودي

وتضم قائمة المنتخب السعودي التي اختارها مانشيني 25 لاعباً، هم:”محمد العويس، نواف العقيدي، محمد اليامي، راغد النجار، ياسر الشهراني، عبدالإله العمري، حسان تمبكتي، أحمد شراحيلي، علي البليهي، سلطان الغنام، أحمد بامسعود، سعود عبدالحميد، رياض شراحيلي، عبدالله الخيبري”.

كما تضم القائمة”علي هزازي، محمد كنو، سالم الدوسري، ناصر الدوسري، سامي النجعي، سميحان النابت، عبدالعزيز البيشي، عبدالرحمن غريب، فهد الرشيدي، فهد المولد، عبدالله الحمدان، فراس البريكان”.