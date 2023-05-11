في نصف النهائي.. ماهي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي 2023 ؟

يخوض النادي الأهلي مباراة قوية أمام فريق الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023، بعد أن نجح الأهلي في تخطي دور ربع النهائي بالفوز على فريق الرجاء، يواجه الترجي الذي صعد على حساب شبيبة القبائل، وتضم قائمة القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي قنوات مشفرة ومفتوحة، حيث تقوم قناة بي ان بنقل البث الفضائي للمباراة، بينما تقوم التونسية الأرضية بتوفير البث الأرضي المجاني.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

التقى الأهلي والترجي في 22 مواجهة سابقة ما بين دوري أبطال أفريقيا وبطولة الكونفدرالية، كان التفوق فيها لصالح الأهلي، الذي يلاقي الترجي غدا مساء الجمعة في رادس بتمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والساعة 8.00 بتوقيت تونس، ويمكنك أن تتابع المباراة من خلال التردد الأرضي لقناة التونسية الوطنية، بالإضافة إلى قناة بي إن سبورت، والتي أعلنت تعيين المعلق “محمد بركات” للتعليق على المباراة.

🟥 #آخر_خبر | الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يرفض الطعن الذي تقدم به الترجي التونسي 🔴🟡 بخصوص العقوبات التي أصدرت في حق جماهيره ليخوض ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام ضيفه الأهلي دون جماهير pic.twitter.com/KNwA7m2Uys — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) May 11, 2023

تردد قناة التونسية الوطنية

تقوم قناة التونسية الأرضية بنقل مباراة الأهلي والترجي التونسي، حيث تمتلك القنوات الأرضية الحق في نقل مباريات دوري الأبطال المقامة على أرضها، ويكون استقبال البث الأرضي في تونس، بينما تمتلك قناة التونسية بثا على النايل سات وفق التردد التالي:

التردد: 10792.

القطبية: عمودي V.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: SD.

تردد قناة التونسية عرب سات:

التردد: 12643.

القطبية: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

تاريخ مواجهات الأهلي والترجي

واجه النادي الأهلي نظيره فريق الترجي التونسي في 22 مناسبة سابقة، حيث تقابل الفريقان في 20 مباراة بدوري أبطال أفريقيا، بينما تقابل الفريقان في مواجهتين ببطولة الكونفدرالية، نجح النادي الأهلي في الفوز خلال 10 مباريات، وتأتي إحصائيات المواجهات السابقة وفق التالي:

عدد مباريات الفريقين 22 مباراة.

عدد مباريات دوري أبطال أفريقيا 20 مباراة

مباريات الكونفدرالية الإفريقية 2 مباراة.

فاز النادي الأهلي في 10 مباريات.

فاز الترجي التونسي في 4 مباريات.

تعادل الفريقين في 8 مباريات.

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الترجي

يخوض النادي الأهلي مباراة الترجي على إستاد رادس في تونس العاصمة، بينما عاقب الاتحاد الأفريقي كاف نادي الترجي أن يواجه الأهلي دون جماهير، مما يدفع مارسيل كولر إلى التفكير في مهاجمة الفريق التونسي على ملعبه، ومن المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بالتشكيل التالي: