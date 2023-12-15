في مفاجأة لجماهير الاتحاد...أخبار عن قرب رحيل حمد الله بعد تلقيه عروض قوية

يستمر الحديث عن النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي الاتحاد السعودي، وذلك بعدما تلقى الكثير من الانتقادات في الآونة الأخيرة من جماهير النادي بالرغم من سجله التهديفي المميز.

الصورة من موقع بطولات

ويرى الكثيرون أن مستقبل عبد الرزاق حمد لله مع الفريق فيه غموض كبير خاصةً بعد التعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما، وبالرغم من تحسن أداء حمد لله بشكل واضح بعد قدوم المدير الفني الأرجنتيني جيارادو وإقالة نونو سانتو عن تدريب الفريق.

مباراة الاتحاد والأهلي المصري

والجدير بالذكر أن نادي الاتحاد سيشارك يوم الجمعة في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية أمام النادي الأهلي المصري وذلك بعدما نجح في التأهل من الدور الأول على حساب أوكلاند سيتي النيوزيلندي بعدما فاز عليه بثلاثة أهداف دون رد، وغاب عن هذه المباراة عبد الرزاق حمد لله بداعي الإصابة، ومن المقرر أن تقام هذه المباراة في ملعب الجوهرة المشعة، ويأمل الاتحاد في تحقيق الفوز على نادي الأهلي المصري للوصول إلى نصف نهائي ومواجهة فلوميننسي البرازيلي.

عروض لضم عبد الرزاق حمد الله

وكشفت العديد من التقارير الصحفية السعودية بأن عبد الرزاق حمد لله تلقى العديد من العروض للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدة على أن قرار اللاعب والبقاء مع النادي ورفض الرحيل خاصةً في ظل الدعم الكبير من المدرب الأرجنتيني الجديد مارسيلو جيارادو الذي من المتوقع أن يقوم بإشراكه في مباراة الأهلي اليوم في ربع نهائي كأس العالم للأندية.