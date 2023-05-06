في مفاجأة.. تشيلسي يريد ضم ليونيل ميسي في الموسم المقبل

كشفت بعض التقارير الصحفية الصادرة من بريطانيا، عن نية فريق تشيلسي في تقديم عرض إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعد رفض البرغوث الأرجنتيني تجديد عقده مع الفريق الباريسي خلال الفترة الماضية، حيث تم تأكد رحيله عن النادي بشكل نهائي بعد انتهاء عقده.

وقد ذكرت صحيفة “فوتبول لندن”، أن “تود بولي” مالك نادي تشيلسي الإنجليزي، يرغب في مصالحة الجماهير العريضة لنادي تشيلسي من خلال ضم صفقة قوية، حيث قد تم التواصل بالفعل مع والد ليونيل ميسي من أجل معرفة إمكانية ضمه لصفوف النادي مع بداية الموسم المقبل، وذلك حتى يتم تدعيم الخط الهجومي للفريق.

وتابعت الصحيفة، أن “تود بولي” رئيس النادي يريد تقديم موسم قوي جدا في الصفقات الخاصة بالنادي في الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث سيبرم النادي عددا من الصفقات القوية، وذلك من أجل دعم أي مركز يحتاجه الفريق خلال هذا الموسم، وكذلك التعاقد مع مدير فني قوي.

حيث إن فريق تشيلسي قد وضع عددا من اللاعبين في الفريق على قائمة الراحلين نهاية الموسم الحالي، وعلى رأس قائمة اللاعبين هو “ماسون ماونت”، وهو اللاعب الذي تتصارع عليه عدد من الأندية من أجل ضمة، وعلى رأس هذه الأندية : ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني لضمه بداية من الموسم القادم.