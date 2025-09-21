في ليلة تاريخية جديدة لصلاح.. ليفربول يواصل سيطرته على الصدارة بثنائية في إيفرتون ” فيديو”

نجح لاعبي فريق ليفربول في حصد فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه إيفرتون بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب “أنفيلد”، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالى 2025-2026.

وشارك النجم الدولي المصري محمد صلاح ، في فوز فريقه، بعدما قدّم تمريرة حاسمة ساعدت في تسجيل الهدف الأول، ليدخل بها قائمة تاريخية جديدة في البريميرليج.

ومع دقات الدقيقة 29، عاد جرافينبيرخ ليصنع الهدف الثاني، الذي حمل توقيع الفرنسي هوجو إيكيتيكي.

وشهد الشوط الثاني، تمكن اللاعب السنغالي إدريسا جانا جاي من تقليص الفارق لصالح إيفرتون بتسجيل هدف في الدقيقة 58، لكن النتيجة ظلت على حالها حتى نهاية المباراة.

وعقب تلك النتيجة تمكن ليفربول من إقتناص صدارة جدول الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة بعد الفوز في 5 مباريات متتالية، حيث سجل 11 هدفا وتلقى 5 أهداف اخرين، فيما يتواجد إيفرتون في المركز السابع برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل وخسارتين ، وسجل 6 أهداف وتلقى 5 اخرين .

ووفقًا لتقرير صادر عن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، بات النجم محمد صلاح تاسع أكثر لاعب صناعة للأهداف في تاريخ البريميرليج، بعدما وصل إلى 89 تمريرة حاسمة، متجاوزًا رقم السير ديفيد بيكهام، ومتساويًا مع زميله السابق جيمس ميلنر.محمد صلاح يتقدم في القائمة التاريخية التي تضم أبرز الأسماء مثل، جيجز، دي بروين، فابريجاس، روني، لامبارد، بيركامب، سيلفا، جيرارد.

و أصبح ريان جرافينبيرخ أصغر لاعب يسجل ويصنع في ديربي ميرسيسايد لصالح ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعمر 23 عامًا و127 يومًا.

وكرر نادي ليفربول عقدة ملعب أنفيلد وزاد معاناة إيفرتون ، حيث يعود أخر انتصار إلى فبراير 2021، ومن قبلها في سبتمبر 1999، ولم ينجح التوفيز في كسر “عقدة أنفيلد” سوى مرتين فقط خلال الـ26 عامًا الماضية.

وعادل ديفيد مويس مدرب إيفرتون الرقم السلبي المسجل باسم المدرب الراحل بوبي روبسون كأكثر مدرب خوضاً للمباريات فى ملعب “آنفيلد” دون تحقيق أي فوز برصيد 23 مباراة لكل منهما.